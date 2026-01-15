史上最完整！200萬年前「能人」骨骸出土 手臂竟像「露西」

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類演化史上的關鍵拼圖，終於補上最重要的一塊。權威科學媒體《Live Science》報導，古人類學家13日正式發表了1具距今超過200萬年的「能人(Homo habilis)」骨骸分析報告。這具編號「KNM-ER 64061」的化石，是該物種迄今出土「史上最完整」的骨架，其獨特的身體構造揭示了人類祖先在演化暴衝期，仍保留了類似「南方古猿露西(Lucy)」的原始特徵。

演化過渡期 擁有人類雙腳與猿猴長臂

廣告 廣告

這項刊登於《解剖學紀錄》(The Anatomical Record)期刊的最新研究指出，這具化石最早於2012年在肯亞北部的圖爾卡納盆地(Turkana Basin)被發現，歷經十多年精密修復與分析才公諸於世。

研究團隊領導人、紐約石溪大學古人類學家葛萊恩(Fred Grine)表示，過去對於「能人」的了解僅止於破碎的片段，這具骨骸的完整度堪稱前所未見。分析顯示，能人雖然是開啟「人屬(Homo)」演化的始祖之一，但其雙臂異常強壯且前臂偏長，構造更接近較原始的南方古猿，而非後來遍布全球的直立人(Homo erectus)。

透過測量肱骨長度，科學家重建了這名遠古祖先的生前樣貌：它是1名年輕成年個體，身高約160公分，但體重相當輕盈，僅約30.7公斤。這種「手長腳短」的解剖特徵暗示，能人雖然已經具備雙足行走能力，但可能仍保留了部分樹棲或攀爬的運動習性，處於從猿猴過渡到人類的演化中間點。

與直立人共存50萬年 身世之謎待解

這項發現也為東非人類演化史投下震撼彈。化石證據顯示，在距今220萬至180萬年前，東非大地上同時生活著至少4種古人類，包括能人、直立人、魯道夫人(Homo rudolfensis)與鮑氏傍人(Paranthropus boisei)。由於直立人出現的時間點，竟比能人滅絕的時間還早了近50萬年，這意味著兩者可能並非單純的「祖宗與後代」線性關係，而是在同一時空下競爭或共存的旁系親屬。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不是伊朗！ 白宮4張照片透露川普正監控「一地點」

路透：美國將在24小時內對伊朗發動軍事打擊

伊朗緊急宣布關閉領空！ 周邊空域塞滿飛機

川普稱伊朗處決示威者已喊卡 仍未排除軍事行動

