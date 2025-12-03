史上最寵粉！CHEN演唱會「全場一對一自拍」 預告「跑咖台北」

EXO成員CHEN演唱會福利大放送，除了準備限定小卡，全場歌迷都能單獨拍合照。網銀國際影視提供

人氣韓團EXO成員CHEN明年1月3日將隻身來台於台北國際會議中心TICC開唱，粉絲福利內容打破歷年韓星活動的福利天花板，演唱會全場每位粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍！此外，全場粉絲都能擁有台北場限定小卡兩款以及簽名海報的抽獎機會，購買A區票券的粉絲則可以再參與Sound Check，CHEN表示：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」以行動表達對愛麗（粉絲名）的重視，粉絲千萬不能錯過這次機會。

CHEN期待來台和粉絲大合唱。網銀國際影視提供

CHEN以歌唱實力征服粉絲，年度個人演唱會「Arcadia」寓意為理想之地，希望最新巡迴演唱會能傳遞他的能量給所有粉絲：「不管發生什麼事，我都想以正面的能量為大家應援，這次也把這份心意放進去了。」

CHEN在首爾場時帶來更加搖滾奔放的演出風格，讓粉絲看到不同於過去抒情形象一面，更在演唱名曲 〈Beautiful goodbye〉時全場大合唱，現場氣氛十分感人。而台北場是否也會安排歌曲和粉絲們合唱，CHEN開心地說：「不管是哪一首都可以！我只想快點和在台灣的大家一起唱歌。我很相信你們的歌唱實力！」

CHEN期待台北跑咖！歡迎台灣愛麗推薦清單

CHEN準備來台進行咖啡廳巡禮。網銀國際影視提供

來台多次的CHEN已經相當熟悉台灣美食，依然期待這次演唱會的美食行程，心情雀躍地分享：「上次在台灣吃到的火鍋真的非常好吃，這次也還是很想再吃火鍋！還一定要喝珍珠奶茶，一天想喝兩杯。」感受到他對於手搖飲料的熱愛，還加碼透露自己「愛跑咖」，探索各式特色咖啡廳，「我想在台灣進行咖啡廳巡禮。只要是有好喝咖啡的咖啡廳，去哪裡都可以。」歡迎台灣愛麗們推薦給他口袋名單中的私藏店家，和粉絲之間毫無距離感，也讓粉絲們開始期待CHEN屆時將帶給粉絲的精彩演出。CHEN演唱會票價共有新台幣5980、4980、3980元及愛心席2490元等票價，預計12月10日中午12點於FunOne售票開賣。

EXO成員CHEN將在明年1月3日來台開唱。網銀國際影視提供

EXO CHEN台北演唱會「Arcadia」

活動時間 ⎪ 2026 年 1 月 3 日（六）15:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點 ⎪ TICC 台北國際會議中心（臺北市信義區信義路五段1號）

售票網站 ⎪ https://tickets.funone.io/activity/activity_detail/CHEN2026Arcadia

售票時間｜12 月 10 日（三）12:00

票價 ⎪票價｜NT$5,980／NT$4,980／NT$3,980／愛心票$2,490（全區座席）

主辦單位 ⎪ WANIN Visual 網銀國際影視

EXO成員CHEN演唱會座位圖。網銀國際影視提供

EXO成員CHEN演唱會福利圖。網銀國際影視提供



