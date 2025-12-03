「史上最帥計程車司機」是他！談張軒睿、章廣辰兄弟情變 嘆：婚禮拍漂亮照片就好

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

楊祐寧擔任知名計程車品牌代言人，於今（3）日出席記者會，而在記者會上釋出的廣告中，他化身「最帥計程車司機」，還穿著品牌制服出席活動，他自豪是台北通，因此遇到會抄捷徑的司機，他都會發自內心讚賞。

楊祐寧今天出席計程車品牌活動。（圖／記者吳雨婕攝）

楊祐寧一現身身穿計程車品牌的制服現身，開玩笑的說：「我剛載完客人才來。」引起全場笑聲，他表示連自己都覺得自己好像計程車司機，他分享搭計程車經驗，屬於不太會主動跟司機聊天的類型，但如果司機開始聊天，就會開始聊，「有過被司機認出來的經歷，被要求合照。」最怕司機聊到家事，因為他會不知道該怎麼回應對方。

楊祐寧自豪方向感、路感很好，小時候常騎摩托車，所以台北的路非常熟悉，「以前沒有手機，我知道地址就會騎到附近去找地點。我也沒有那麼信任網路地圖，所以我坐到抄捷徑的司機，我就會發自內心讚賞，好棒喔！真的是很厲害！」楊祐寧還透露，曾有過同行友人喝醉吐在計程車上，「處理起來很麻煩，要道歉、要給清潔費，呼籲一下不要酒駕，以及喝醉自備嘔吐袋，不要吐在車上。」

楊祐寧自豪是台北通。（圖／記者吳雨婕攝）

此外，談到陳柏霖閃兵一事，楊祐寧感嘆：「面對需要時間啦。」至於今天一早張軒睿、章廣辰被爆出兄弟情變鬧到許瑋甯、邱澤婚宴上，他無奈：「大家的婚禮可不可以拍漂亮的照片，那樣就好，我認識這幾個年輕男生我都覺得他們是可愛、很好笑、個性直爽的男生，軒睿一定覺得怎麼會傳成這樣都不知道，滿莫名其妙的。」

