史上最年輕白宮發言人懷二胎！李威特曬孕肚：感謝川普支持家庭

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國白宮傳出喜訊！年僅28歲、史上最年輕的白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)週五(26日)在社群媒體宣布，她與丈夫即將迎來第二個孩子，預產期在明年5月。這位曾創下「產後4天即復工」紀錄的政壇女強人，特別感謝總統川普(Donald Trump)致力於打造支持家庭的職場環境。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，李威特在Instagram上發布了一張站在聖誕樹前、手捧孕肚的照片，並寫道：「我和丈夫很高興家庭成員增加，迫不及待想看到兒子成為大哥哥。」她透露這胎是個女孩，並感性表示母親身分是上帝的恩賜，是「人間最接近天堂的事」。

生完4天就復工 曾為川普遇刺案拚命

李威特與丈夫里奇奧(Nicholas Riccio)於2024年7月才剛迎來長子尼古拉斯。當時正值美國大選白熱化階段，李威特曾在接受保守派媒體訪問時透露，她在生下第一胎後僅僅4天就重返工作崗位。

她解釋，當時川普在賓州巴特勒(Butler)遭遇暗殺未遂，這促使她必須立刻回到崗位：「在這個歷史性時刻，我感到必須在場。總統為了贏得這場選舉真的豁出了性命，我能做的最起碼就是盡快回去工作。」

在宣布懷孕的貼文中，李威特也特別向川普與白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)致謝，感謝他們的支持以及在白宮內「營造支持家庭的環境」。李威特過去頻繁在媒體上討論如何在母親身分與高壓的白宮發言人工作之間取得平衡，展現了新一代女性政治人物的韌性。

IT’S A GIRL! White House Press Secretary Karoline Leavitt and her husband, Nick, are expecting their second bundle of joy, a baby girl, due in May 2026.Leavitt told FOX News Digital, "My heart is overflowing with gratitude to God for the blessing of motherhood, which I truly… pic.twitter.com/j1aACI4jBN— Fox News (@FoxNews) December 26, 2025

