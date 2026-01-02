史上最年輕！紐約市長曼達尼就職典禮 重申社會主義、打造紐約試驗場

編譯曾宜婕／綜合報導

最年輕的紐約市市長曼達尼（Zohran Mamdani）1月1日走馬上任！他是首位穆斯林和南亞裔市長，也是第一位用《古蘭經》宣示的市長。和川普政治立場完全不同的曼達尼，外界對他上任後的政策和作為高度關注。

紐約市市長曼達尼（Zohran Mamdani）於1月1日進行宣誓典禮。（圖／翻攝畫面）

紐約市萬人到場觀禮

1月1日剛過午夜，曼達尼在已經棄用的市政府地鐵站進行宣誓儀式，該站於1904年啟用，是紐約最早期的地鐵站之一，以壯觀的拱形天花板聞名。當日下午，曼達尼於市政廳進行公開的就職典禮。即使天寒冷，現場仍吸引萬人民眾到場觀禮。

再次重申「民主社會主義」立場

在就職典禮上，曼達尼重申他「民主社會主義」的立場，並聲明：「我以民主社會主義者的身分當選，我也將以民主社會主義者的身分進行治理。 我不會因為害怕被視為『激進』，就背棄我的原則。」此外，曼達尼再次提及他要向富人和企業課稅，用這些稅收推動其他項社會福利。

曼達尼認為，紐約可以成為全美、乃至全球實踐民主社會主義理念的試驗場，他表示：「有很多人正拭目以待，他們想知道左翼是否具備治理能力，想知道那些折磨著大眾的種種掙扎，是否真的能獲得解決。」

曼達尼：只要你是紐約人，我就會保護你

曼達尼贏得逾110萬張選票，是自1960年以來票數最高的市長候選人，但仍有將近百萬的選民沒有把票投給他。在1號的演說中，曼達尼一轉選前對政治對手的強硬語氣，當時他批評川普以其其他市長候選人以「寡頭政治和威權主義」回應選民需求，但在典禮中，他展現出尋求團結的決心。

在演說中，曼達尼承認的確還有一些選民對他的政府團隊有所顧慮，對此他堅定表示：「只要你是紐約人，我就是你的市長。無論我們是否政見相左，我都將保護你、與你同慶、隨你哀悼；我絕對、哪怕是一秒鐘，都絕不會向你們躲藏掩飾。」

分享生活經歷展現對紐約的熱愛

父母皆為印度裔的曼達尼出生自烏干達，自小就搬到紐約生活。為了說服視他為外來者的選民，在演說中他也分享自己在紐約喜歡的餐廳以及生長歷程，從他最喜歡的披薩店、被困在慢速的地鐵上，再到第一次和妻子在麥卡倫公園（McCarren Park）約會、在布朗克斯科學高中上學遲到，透過訴說這些經歷展現出他對紐約市的熱愛和了解。

首位用《古蘭經》宣示的市長

美聯社報導指出，雖然沒有法律明文規定，但過往市長宣示都是使用聖經，曼達尼是第一位使用《古蘭經》進行宣誓的市長。報導指出，使用《古蘭經》的決定招致一些保守派的批評，阿拉巴馬州議員湯米·圖伯維爾（Tommy Tuberville）在社群上直言：「敵人已進入大門之內。」

然而，對曼達尼而言，這些敵意反而更加堅定了他公開展現信仰的決心。他在選舉前的演說中聲明：「我不會改變我的身分、我的飲食習慣，或是這份我引以為傲的信仰。我不再於陰影中尋覓自我，我將在光芒之中找回自己。」

