史上最強侍JAPAN！大谷山本帶頭組豪華MLB投手陣容 力拚經典賽二連霸
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本代表隊「侍JAPAN」朝二連霸目標邁進，投手陣容的整體輪廓逐步浮現。繼大谷翔平、山本由伸相繼釋出參賽意願後，日媒「產經體育」再披露，日本隊旅美投手的最終候選名單已大致底定，多名現役大聯盟投手皆被納入規劃，顯示日本隊正朝史上最豪華投手陣容的方向集結。
「產經體育」指出，道奇王牌山本由伸日前出席「日本職業運動大賞」頒獎典禮時，被問及是否出戰WBC，他表示「若狀況允許，應該可以出賽」。本季是山本在大聯盟的第二個完整球季，而他也持續展現頂尖身手，先發30場繳出12勝8敗、防禦率2.49的成績，並在世界大賽中豪取3勝奪下MVP，是日本隊投手群中的關鍵支柱。
除山本之外，日媒引述美國球界人士的說法，多名旅美投手在身體狀況與合約限制方面並未出現明顯阻礙，參賽可行性相對樂觀。包括小熊左投今永昇太、效力天使的菊池雄星、大都會強投千賀滉大、教士後援投手松井裕樹、以及目前以自由球員身分待命的菅野智之，皆被列入最終觀察名單，僅待與所屬球團與經紀團隊完成最後協調程序。
然而，道奇火球男佐佐木朗希由於身體因素預期不會投入本屆經典賽，而透過入札制度尋求旅美發展的西武投手今井達也，婉拒徵召的可能性同樣偏高。
侍JAPAN總教練井端弘和日前對外說明球隊的名單配置方向，預計將以15名投手、3名捕手與12名野手出征賽事，並採取「短局數、高頻率換投」的調度模式。井端強調，透過分散投球局數，降低單一投手負擔，同時在比賽後段銜接能穩定投1局的投手完成比賽，希望在對手打線尚未完全適應前就完成投手更替，發揮日本投手群在控球與節奏掌握上的整體優勢。
值得注意的是，日本隊過去單屆WBC最多僅有5名大聯盟球員參戰，本屆賽事極可能刷新歷史紀錄。在美國、多明尼加等勁旅相繼整合頂級MLB戰力的情況下，侍JAPAN也正以「史上最強陣容」為目標，全力尋求經典賽二連霸。
