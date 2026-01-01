史上最強指路牌？天空塔跨年夜點燈自嘲「I’m not 101」 超大箭頭告訴你101在哪

台北天空塔鄰近台北101，跨年夜當晚在外牆點燈「I’m not 101」，逗樂大批網友。（翻攝threads@jogahuang0117）

台北信義區跨年夜人潮洶湧，目光幾乎都鎖定在台北101的煙火秀，而去年曾發生民眾誤把天空塔當成101，對著它倒數拍照卻等不到煙火的烏龍事件，今年天空塔索性自嘲出招，在外牆點亮巨大LED燈號，清楚寫下「I’m not 101」，還貼心加上箭頭指向真正的101，幽默提醒逗樂路人。

信義區跨年夜晚間湧入數十萬民眾準備迎接新年，不少人發現101附近的天空塔外牆亮起醒目燈光，不只字體巨大，指示也十分直白，貼心提醒民眾「別再認錯了」。

事實上，台北三大高樓高度差距並不小，台北101高達508公尺，天空塔約280公尺，南山廣場則為272公尺，但在跨年夜燈光、煙霧與人潮交織下，仍可能讓不熟悉地標的遊客誤認。

相關畫面在社群平台曝光後迅速掀起熱議，不少網友笑稱天空塔是「最強導航系統」，也有人大讚官方幽默又實用，甚至開玩笑建議101明年也可以反向點燈，寫上「我才是101」。

