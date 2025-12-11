史上最強放水 鮑威爾最後一舞？游庭皓預測明年聯準會至少「再降X碼」

財經中心／李宜樺報導

聯準會（Fed）於台北時間11日早上揭曉今年最後一次FOMC利率決策會議結果，宣布今年第三度降息一碼，將聯邦基金利率目標區間壓至3.5%到3.75%，創下三年來新低。儘管會後聲明暗示未來進一步寬鬆的門檻更高，但華爾街普遍認為這次會議的「超乎預期」驚喜，在於Fed同步啟動了每月400億美元的短期國債購買計畫，等同於提前開啟「迷你版QE」（指 FED 提前且大規模地購買短期公債，向市場注入資金活水，讓美元環境變寬鬆的動作。）向市場注入持續性流動性。

大撒幣！400億美元購債提前啟動

財經專家游庭皓11日於YouTube「早晨財經速解讀」盤前直播，聚焦聯準會今年最後一次FOMC利率決策。他指出，這次降息一碼符合預期，但最大關鍵是「400億短債的買進」，這被視為關鍵的流動性補位。原本市場普遍預估，Fed購債（擴表）最快也要等到明年一月份才會開啟，規模約在150億到200億美元的小規模。沒想到Fed這次「這麼早就開始要進行購債」，且一次就買400億美元，震驚市場。

廣告 廣告

游庭皓分析，Fed現在提前啟動大規模購債，是為了避免銀行準備金太低而造成的市場緊繃，等同於直接進場補充水位。雖然官方定義這不算是QE（通常針對中長線期國債），但實質效果其實跟QE的前奏差不多，因為它是資產負債表擴表，讓美元環境變寬鬆。且根據預估圖表，Fed預估在整個2026年，每個月買短債的幅度還會持續來到50億到80億，是持續寬鬆的空間。

內部共識脫節！明年有望狂降5碼

在本次降息決策中，聯準會內部出現了嚴重的分歧。本次FOMC是以9:3通過降息，且從最新點陣圖來看，19位官員中有6位預估今年底的利率預期要比這次會議後的水準還要來得高，代表內心有保留。游庭皓提到，三大公開反對降息的官員中，芝加哥總裁古斯比和堪薩斯總裁施密德主張根本不需降息，但理事米蘭則主張「一次要降息兩碼」，呈現超鷹派與超鴿派的極端分裂。

對於未來降息預期，游庭皓認為，市場最大的誤判就是明年的預估降息碼數「太少」，點陣圖的中位數平均值與現在並無差多少，大概也就一碼到兩碼的空間。

他大膽預測，由於關稅衝擊已被鮑爾定調為「暫時性」影響，通膨不會失控，且AI爆發有利於市場通縮，因此「明年這種關稅所導致的通膨預期下滑幅度會有多快」，將決定後續降息空間。游庭皓個人看法是，明年這種關稅不會引起通膨失控的情況下，聯準會的降息碼數至少要4碼到5碼起跳，他個人則押5碼。

新主席上任？哈塞特主張極低利率

川普在FOMC會議結束後，立即批評鮑爾，同時暗示兩週內就會決定鮑爾任期到明年五月以後的接班人，目前最熱門人選是「哈塞特」。

因此游庭皓同時關注下一任聯準會主席的人選。他指出，川普已展開最後一輪面談，哈賽特在賭盤上的勝率高達八成以上。從近期受訪內容來看，哈賽特認為目前利率可以低非常多，全球已陸續進入降息格局，AI生產力循環將帶來通縮力量，他傾向用更低利率「讓民眾好過一點」，並要求聯準會對人民和總統都負責，成為兩者之間的溝通橋樑。在他眼中，真正左右未來市場的，不只是這一碼降息，而是2026年前整條降息通道會開多大、開多快。游庭皓提醒，聯準會決策就像一台油門與煞車延遲反應的汽車，如今副駕駛座上還多坐了一位會打關稅、也會喊降息的總統，貨幣與財政政策互相牽動，將使未來利率路徑更具變數。



游庭皓分析，哈塞特的觀點跟川普完全一拍即合。他認為美國目前利率可以「低非常多」，主張推動更低的利率，且他認為聯準會主席應該要成為總統、理事們以及民眾的橋樑，並且要照顧民意。哈塞特相信，在白宮的供給面改革配合下，可以壓低原物料通膨，給予民眾更低的利率。因此，若他上任，將會推動比傳統官員更積極的降息，且相信明年有可能在通膨2%以上的情況下，展開整條降息之路。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

麻吉大哥輸到美丁美當！黃立成週虧1億台幣 現浮虧仍達53萬美元

搭機不滿嬰兒哭鬧！妹子提1要求遭空服員嗆 討拍眾人不挺：丟自己臉

人妻閨蜜訪新生兒！竟穿「超低胸爆乳裝」彎腰露奶色誘尪 結局超展開

張忠謀領6億股息不是最多！台積電今除息 「他」爽入袋82.68億元登榜首

