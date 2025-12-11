史上最強放水 鮑威爾最後一舞？游庭皓預測明年聯準會至少「再降X碼」
財經中心／李宜樺報導
聯準會（Fed）於台北時間11日早上揭曉今年最後一次FOMC利率決策會議結果，宣布今年第三度降息一碼，將聯邦基金利率目標區間壓至3.5%到3.75%，創下三年來新低。儘管會後聲明暗示未來進一步寬鬆的門檻更高，但華爾街普遍認為這次會議的「超乎預期」驚喜，在於Fed同步啟動了每月400億美元的短期國債購買計畫，等同於提前開啟「迷你版QE」（指 FED 提前且大規模地購買短期公債，向市場注入資金活水，讓美元環境變寬鬆的動作。）向市場注入持續性流動性。
大撒幣！400億美元購債提前啟動
財經專家游庭皓11日於YouTube「早晨財經速解讀」盤前直播，聚焦聯準會今年最後一次FOMC利率決策。他指出，這次降息一碼符合預期，但最大關鍵是「400億短債的買進」，這被視為關鍵的流動性補位。原本市場普遍預估，Fed購債（擴表）最快也要等到明年一月份才會開啟，規模約在150億到200億美元的小規模。沒想到Fed這次「這麼早就開始要進行購債」，且一次就買400億美元，震驚市場。
游庭皓分析，Fed現在提前啟動大規模購債，是為了避免銀行準備金太低而造成的市場緊繃，等同於直接進場補充水位。雖然官方定義這不算是QE（通常針對中長線期國債），但實質效果其實跟QE的前奏差不多，因為它是資產負債表擴表，讓美元環境變寬鬆。且根據預估圖表，Fed預估在整個2026年，每個月買短債的幅度還會持續來到50億到80億，是持續寬鬆的空間。
內部共識脫節！明年有望狂降5碼
在本次降息決策中，聯準會內部出現了嚴重的分歧。本次FOMC是以9:3通過降息，且從最新點陣圖來看，19位官員中有6位預估今年底的利率預期要比這次會議後的水準還要來得高，代表內心有保留。游庭皓提到，三大公開反對降息的官員中，芝加哥總裁古斯比和堪薩斯總裁施密德主張根本不需降息，但理事米蘭則主張「一次要降息兩碼」，呈現超鷹派與超鴿派的極端分裂。
對於未來降息預期，游庭皓認為，市場最大的誤判就是明年的預估降息碼數「太少」，點陣圖的中位數平均值與現在並無差多少，大概也就一碼到兩碼的空間。
他大膽預測，由於關稅衝擊已被鮑爾定調為「暫時性」影響，通膨不會失控，且AI爆發有利於市場通縮，因此「明年這種關稅所導致的通膨預期下滑幅度會有多快」，將決定後續降息空間。游庭皓個人看法是，明年這種關稅不會引起通膨失控的情況下，聯準會的降息碼數至少要4碼到5碼起跳，他個人則押5碼。
新主席上任？哈塞特主張極低利率
川普在FOMC會議結束後，立即批評鮑爾，同時暗示兩週內就會決定鮑爾任期到明年五月以後的接班人，目前最熱門人選是「哈塞特」。
因此游庭皓同時關注下一任聯準會主席的人選。他指出，川普已展開最後一輪面談，哈賽特在賭盤上的勝率高達八成以上。從近期受訪內容來看，哈賽特認為目前利率可以低非常多，全球已陸續進入降息格局，AI生產力循環將帶來通縮力量，他傾向用更低利率「讓民眾好過一點」，並要求聯準會對人民和總統都負責，成為兩者之間的溝通橋樑。在他眼中，真正左右未來市場的，不只是這一碼降息，而是2026年前整條降息通道會開多大、開多快。游庭皓提醒，聯準會決策就像一台油門與煞車延遲反應的汽車，如今副駕駛座上還多坐了一位會打關稅、也會喊降息的總統，貨幣與財政政策互相牽動，將使未來利率路徑更具變數。
游庭皓分析，哈塞特的觀點跟川普完全一拍即合。他認為美國目前利率可以「低非常多」，主張推動更低的利率，且他認為聯準會主席應該要成為總統、理事們以及民眾的橋樑，並且要照顧民意。哈塞特相信，在白宮的供給面改革配合下，可以壓低原物料通膨，給予民眾更低的利率。因此，若他上任，將會推動比傳統官員更積極的降息，且相信明年有可能在通膨2%以上的情況下，展開整條降息之路。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
麻吉大哥輸到美丁美當！黃立成週虧1億台幣 現浮虧仍達53萬美元
搭機不滿嬰兒哭鬧！妹子提1要求遭空服員嗆 討拍眾人不挺：丟自己臉
人妻閨蜜訪新生兒！竟穿「超低胸爆乳裝」彎腰露奶色誘尪 結局超展開
張忠謀領6億股息不是最多！台積電今除息 「他」爽入袋82.68億元登榜首
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 133
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 28
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 21
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 102
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 12 小時前 ・ 9
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 31
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前 ・ 1
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 48
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 208
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 281
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 80
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 4