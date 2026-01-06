史上最強璞園領航猿隊 空襲台北橫掃勇士 51分勇士古德溫降溫 白曜誠是隱形MVP

璞園領航猿隊大勝勇士21分，取得開季6連勝，場上指揮官白曜誠被視為隱形MVP。 (潘安彥攝影)

勇士隊51分得分王古德溫火力減半，是球隊無力回天的重要原因。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】今天台北市氣溫很低，晚間是攝氏13度，但是有著史上最強實力的璞園領航猿隊進襲台北，卻打出火熱場面，以118比97的高分橫掃勇士隊，前天才以出色手感狂摘51分的古德溫，在強敵領航猿隊後衛白曜誠、陳將双輪流防守下，得分銳減，最終降溫到24分(命中率平均27.8%)。賽後領航猿隊總教練卡米諾斯和李家慷都不約而同讚譽白曜誠的貢獻，認為他對於球隊的價值是無形的MVP，堪稱亞洲最好的後衛防守球員。

璞園領航猿隊的防守，堪稱國內職籃的天花板，比賽的勝負決定於第二節，單是上半時領航猿隊防守強度就令勇士隊功手失措，領航猿隊團隊抄截是9次，勇士隊僅有1次，這帶來上半時兩隊勝負分野的18分(66比51)，下半時領航猿隊提前進入練兵模式，新人陳將双獲得將近24分的發揮機會，也斬獲加入PLG以來的最高14分(命中率75%)，但是領航猿隊的優勢在全員皆兵，人人能跑、防守滴水不漏，加上團隊合作默契最佳，留下團隊助功34次的優異成績，比勇士隊多出12次助攻，這也是火力上領航猿隊大勝21分的關鍵。

璞園領航猿隊新秀陳將双兩分球命中率100%，創菜鳥季得分新高。 (潘安彥攝影)

