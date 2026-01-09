史上最強！台積電2025年營收3.8兆元 年增逾3成

台積電2025年營收3.8兆元。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)今公布去年12月營收為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，創同期新高，並連續6個月營收超過3千億元大關；在AI強勁需求先進製程與先進封裝帶動下，台積電2025年營收首度破3兆元，約為新台幣3.8兆元，年增31.6%，創年度營收歷史新高。

台積電第四季營收破兆元，達新台幣1.04兆元，季增4.8%、年增16.3%，創單季營收新高，並超越財測高標。台積電原預估第四季美元營收介於322億至334億美元，中間值季減約1%，以新台幣兌美元匯率30.6元為假設基準換算，台積電季營收約介於9853億至1.02兆元。

台積電上季法說會指出，客戶對AI相關需求持續強勁，並較3個月前展望樂觀，續釋出強烈的產能需求訊號，非AI包括消費性與通訊相關需求也已觸底、溫和回升，上修2025年全年營收以美元計達約近35%，較上一季預估的年增近30%提高。

台積電從成立到2018年，費時31年營收才破1兆元；2022年台積電年營收破2兆元(2.26兆元)，從營收超越1兆元進展到2兆元大關之上，相隔5年時間；從2兆元到破3兆元大關，台積電縮短至4年，AI強勁需求帶動技術製程也進展到3、5奈米。

台積電預計1月15日舉行法說會，採實體與線上雙軌進行，法人將聚焦2026年展望、第一季營運、資本支出、AI需求、先進製程進展、漲價等相關議題。

