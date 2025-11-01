史上最強10月！台股飆漲2412點 這2檔助攻指數再攻高
財經中心／余國棟報導
台股10月再度寫下歷史級的「光輝時刻」。儘管美中貿易緊張、美元強勢與美國政府關門等不確定因素干擾，但在AI資本支出浪潮與大型科技股領軍下，大盤強勢上攻。10月加權指數大漲2412.81點、漲幅高達9.34%，收在28,233.35點，不僅創下史上第三大10月漲幅，漲點更是史上單月第二大，堪稱史上最強10月，上市公司總市值同步衝破91.23兆元，單周增加逾2兆2935億元，寫下亮眼紀錄。
帶頭衝鋒的依然是權值股雙雄。台積電（2330）在AI晶片熱潮帶動下，10月強勢飆漲近15%，股價首度突破1500元大關，市值逼近5兆美元，貢獻台股近1600點，穩居台股「護國神山」。法人指出，台積電第三季營收與獲利皆優於預期，加上先進封裝、CoWoS產能滿載，已成為台股10月多頭主旋律。台積電的強勢走高，象徵AI供應鏈信心重燃，吸引大量外資回補科技權值股，推升指數穩站28000點之上。
另一位重量級推手鴻海（2317）也功不可沒。鴻海在第三季法說會中釋出正面訊息，AI伺服器、蘋果及晶片代工業務同步成長，法人預期第4季業績將再創高峰。鴻海股價10月同步上漲由216上漲至257元，帶動整體電子權值股氣勢如虹，外資回補力道明顯，為多頭再添燃料。市場解讀，鴻海正從「組裝大廠」轉型為「AI系統解決方案」供應商，結合生成式AI、電動車與雲端基建題材，成為繼台積電之後另一個新動能焦點。
10月台股周線連5紅、大漲2412.81點、漲幅高達9.34%，對比OTC櫃買指數僅小漲1.07%，顯示市場資金集中在大型科技股，AI、半導體、伺服器與電源供應族群成為主流。法人指出，輝達市值突破5兆美元、亞馬遜AWS年增20.2%的財報數據，明確顯示全球AI資本支出進入新一波成長循環，台灣相關供應鏈直接受惠。
展望11月，市場普遍看好AI與科技股續領風騷。第四季為AI需求旺季，加上美國科技巨頭財報普遍報喜，將持續支撐多頭氛圍。不過，分析師也提醒，短線技術面漲多後或有震盪，投資人宜掌握主流趨勢，靈活布局具AI長線題材的半導體與電子供應鏈。
整體而言，2025年10月堪稱「史上最搶眼10月」。台積電創高領軍、鴻海轉型助攻，讓台股不僅穩居全球表現最強主要股市之列，更為年底行情揭開序幕。法人預期，在AI、科技與外資回流三箭齊發之下，11月台股仍有望挑戰新高，延續光輝漲勢。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
保戶借款買減肥藥險遭詐 這家出招防詐五不口訣！
台股盤前／美科技股財報亮眼！台指卻逆風下跌165點 短線回檔壓力升溫
盤後籌碼／大盤紅翻黑跌54點！外資狂倒284億 這檔大牛竟被買到漲停
Win10退場帶旺PC換機潮！法人點名這2檔組合 兼顧收益與防禦力
其他人也在看
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Q3大賺108億元！半導體封測龍頭「6天飆漲28%」登強勢股王 外資狂喊280元新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（31）日受中美貿易破冰激勵，一度攻上28,400點，隨後平盤震蕩，尾盤遭逢一波急殺翻黑，終場下跌54.18點、收在28,233...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
單週拔2漲停又吞2跌停！這檔第四季難轉盈 投信相挺2.8億捧成買超王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（10/27～10/31）整體上揚701.09點至28,233.35點，週漲幅2.55%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股為...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
被動元件需求大爆發！ 三龍頭股價先飆看旺明年
國巨股票分割後開大絕，不僅在國內收購茂達電子，還吞併日商芝浦電子，股價一飛沖天。自分割以來，國巨短短兩個月內暴漲82.4%，吸引上萬股東上車，以31日平盤收盤價249元計算，漲幅高達82%，一張大賺11.25萬元。以國巨本波漲勢最高點262元計算，還原其股價已經突破1000元大關...CTWANT ・ 14 小時前
「這檔」漲價記憶體！估Q4代工量價上升 三大法人單週買11萬張股價勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台達電法說難點火...今股價苦守千元關 分析師勸退：長短線都不宜
電源供應器大廠台達電（2308）昨日舉行第三季法說，今日股價未見法說行情，甚至回測1000元整數關，陷入千元保衛戰。運達投顧分析師陳石輝表示，法說會內容並沒有不好，而是符合預期，然股價已經將利多反映，目前漲多外資法人持續調節，昨日黑K已摜破10日線，長短線都不宜操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
萬聖節外資倒貨不給糖 台積電遭砍台股尾盤翻黑/黃仁勳「仁來瘋」席捲南韓 股民追買輝達點燃AI信仰/AI電網概念沸騰 重電三雄強勢亮燈｜Yahoo財經掃描
美股受Meta與微軟財報衝擊，加上聯準會主席鮑爾談話偏鷹，四大指數全面收低。道瓊指數下跌0.23%，標普500指數跌0.99%，那斯達克指數下挫1.57%，費城半導體指數也重跌1.53%。Meta因認列《大而美法案》一次性費用160億美元、明年AI資本支出大增，股價暴跌逾11%；微軟雖雲端營收年增40%，但龐大Capex引發疑慮，收黑近3%；反觀Alphabet營收優於預期、股價逆勢漲2.5%創新高；輝達拉回2%，市值回落至4.94兆美元。台積電ADR同步走弱跌近1%。亞股漲跌互見，日股大漲1085點至52,411點，再創歷史新高；韓股漲勢相對收斂，小漲20點；港股回檔376點、跌幅1.43%，陸股同樣走低。市場仍關注川習會後中美稀土與關稅協議後續發展。台股今（31）日早盤一度衝高至28,489點，但尾盤賣壓出籠翻黑，終場下跌54.18點、收28,233.35點，成交量5,594億元，周線連五紅、月線連六紅。台積電(2330)盤中觸及1525元再寫天價，惟尾盤遭1.4萬張賣單砸盤、收1500元跌5元，壓抑大盤表現。高價股表現分歧，信驊(5274)大漲260元、緯穎(6669)上漲65元雙創高；台達電(2308)跌破千元收995元，鴻海(2317)跌1.72%。PCB族群因台光電(2383)季報亮眼領軍，金像電(2368)、高技(5439)齊攻漲停；重電股華城(1519)、亞力(1514)、士電(1503)聯袂漲停掀多頭火花。傳產族群中，航運、塑膠、紡織相對疲弱，整體盤勢雖高檔震盪，但人氣與資金仍在場內輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
三越伊勢丹降低持股 經營權展開角力賽 新光三越副董之爭 揭新光吳家茶壺風暴
新光三越百貨近來積極重整旗鼓，但吳家內部的紛爭也未停歇；從7月董事改選與9月副董之爭，一場權力與傳承的拉鋸戰正在上演中。財訊 ・ 1 天前
震撼彈！將接任台肥董事長 吳音寧：認真做實事最重要
台肥昨日公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮，引發外界震撼。對此，吳音寧今也在其社群平台發聲，表示台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。中天新聞網 ・ 14 小時前
中鋼前九月虧損 全年恐難轉盈
中鋼30日公布自結9月稅前虧損9.80億元，雖然比起8月的12.91億元收斂，但累計前九月中鋼稅前虧損金額已達46.80億元。中鋼高層表示，由於今年價量都不佳，全球鋼鐵需求狀況也不強勁，因此獲利狀況並不理想。工商時報 ・ 1 天前
無預警接任台肥新董座！吳音寧說話了：認真做實事最重要
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台肥公司昨日無預警公告人事異動，宣布由台肥董事長由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，原董事長、農業部代表人...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
〈美股盤後〉Fed鷹訊+Meta暴跌 科技板塊失血 那指費半嚇挫逾1.5%
投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素，美股主指週四 (30 日) 全面下挫。鉅亨網 ・ 1 天前
優質低基期股 資金轉進
台股在AI股狂噴後，將隨著11月14日第三季財報陸續出爐，股價也將面臨財報壓力測試，專家建議，台股多頭列車持續，資金會不停尋找績優的落後股，建議逢低布局低基期股、但站在季線之上的個股，篩選近日翻多外資連買的好股有日月光投控（3711）、長榮（2603）、聯電（2303）等股。工商時報 ・ 1 天前
法說失利連9季虧損！外資倒貨逾5萬張 這家股價吞第二根跌停
記憶體大廠旺宏（2337）法說會後股價連續兩天跌停，成為市場最矚目的重災股。該公司第3季財報顯示，稅後淨損8.62億元、每股虧損0.47元，已連續9個季度虧損，投資人信心瞬間瓦解，30日跌停鎖死在34.65元後，今（31）日早盤再度開低重挫，盤中殺至31.2元跌停價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前