史上最想買的便便！台灣黑熊「排遺鑰匙圈」爆紅 網求：黑熊請加班排便

「台灣黑熊排遺（便便）鑰匙圈」爆紅，熱銷一空。（翻攝自台灣黑熊教育館官網）

台灣黑熊教育館推出1款極具創意的周邊商品「台灣黑熊排遺（便便）鑰匙圈」，因其超高還原度的設計與幽默的宣傳方式，日前在社群平台Threads上一炮而紅，引發全台網友瘋搶。面對供不應求的熱況，館方更以黑熊口吻幽默公告目前陷入「便祕狀態」，請求民眾耐心等待。

這款被網友盛讚「設計者是天才」的排遺鑰匙圈，外觀採特殊材質製作，摸起來觸感粗糙，視覺效果極度仿真。最令消費者驚喜的巧思在於，拉開鑰匙圈的拉鍊，內部藏有豐富的「未消化內容物」，包括橡實、殼斗科果實與各式種子。

廣告 廣告

這項設計並非單純為了惡搞，而是具備深刻的環境教育意義。館方表示，觀察排遺是野外研究黑熊的重要線索，而黑熊攝取大量植物果實後，糞便中殘留的種子能隨著牠們的移動播撒至森林各處，象徵黑熊在生態系中扮演「種子傳播者」的關鍵角色。

台灣黑熊教育館推出許多和大自然有關的商品。（翻攝自台灣黑熊教育館官網）

這款仿真度超高的「台灣黑熊便便」，迅速在社群平台引發廣大迴響。由於商品皆為手工製作，產量有限，突如其來的爆量需求讓館方措手不及。

台灣黑熊教育館隨後在社群貼出1張黑熊焦急蹲馬桶的「產出照」，並幽默發文「便祕中…請你們等我…」逗趣回應引來大批網友留言打氣：「好我等，你快大！」「給你錢快點大便」「請黑熊為了環境教育加班努力排便」。

台灣黑熊教育館幽默發文「便祕中…請你們等我…」。（翻攝自台灣黑熊教育館 threads）

目前網路通路庫存告急，館方建議等不及的民眾可親自造訪位於花蓮縣玉里鎮的台灣黑熊教育館，館內現場尚有少量現貨。館方希望透過這款可愛又吸睛的周邊，讓更多人認識台灣黑熊的野外調查工作，並進一步支持生態保育。

更多鏡週刊報導

日本核能官員上海旅遊丟失公務機！ 敏感核安名單恐外洩

李在明親暱合影習近平 背景的他「區別對待」成東亞複雜外交局勢焦點

抗議中國管制出口兩用物資 日本政府批「有悖國際慣例」：極其遺憾