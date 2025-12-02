史上最慘洪澇 斯里蘭卡130萬人受災

亞洲包括印尼、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞、越南，5國因為強降雨導致洪澇山崩，總計超過1150人死亡。根據英國衛報的數據，印尼有600人死亡，斯里蘭卡有355人死亡，近400人失蹤，受災超過130萬人，全國進入緊急狀態，要應對史上最嚴重洪澇災害。

103條河流超過洪水警戒，道路變成河流，斯里蘭卡在衛星空拍中，幾乎被大片土石泥流的顏色占據。在政府呼籲國際援助下，印度派出軍用運輸機，到斯里蘭卡送餐食撤受災民眾。陸軍特種部隊也出動裝甲車，逐區搜救載人也運物資。水深之處，民眾只能等橡皮艇馳援。

廣告 廣告

勞工部高級專員 查的拉基爾蒂：「這次自然災害，波及全國所有25個地區，我們需要重建斯里蘭卡，我們需要擺脫這場災難，再次幫助人民站起來，正因如此，總統才成立了基本服務委員會。」

斯里蘭卡總統宣布全國進入緊急狀態，應對災難，首都可倫坡的行政官員警告，部分地區水位還在上漲，要民眾撤離。斯里蘭卡雨季通常從6月到9月，今年因為雙氣旋作用，影響全國全區，已經超過130萬人流離失所，印度、巴基斯坦、孟加拉和日本都出動緊急救援隊，但是斯里蘭卡已經面臨重建國家的危機。放眼亞洲，包括斯里蘭卡，還有印尼、泰國、馬來西亞、越南，受災暴雨風暴和季風強度增強，部分原因是反聖嬰現象持續的時間拉長。

更多 大愛新聞 報導：

極端氣候現前 亞洲洪災破千死

氣旋奪命逾300死 斯里蘭卡20年最慘天災

