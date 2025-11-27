史上最慘！「宏福苑」大火奪44命 賴清德致哀：一起為香港祈福

即時中心／顏一軒報導

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」（Wang Fuk Court）昨（26）日下午發生30年以來最嚴重的大火，目前至少造成44死、66人被送醫、279人下落不明，警方已逮捕3名嫌疑人。對此，總統賴清德今（27）日表示，他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯地慰問傷者。





賴清德稍早於X平台發文指出，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓；目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

他強調，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福；我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。









