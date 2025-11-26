史上最慘！香港宏福苑大火已44死 外牆驚見「易燃」材料

即時中心／林耿郁報導

香港宏福苑大火已持續超過15個小時，但火勢仍未完全控制；稍早港府召開記者會，將死亡數字更新為44人、58人重傷、15人命危，另有數百人失聯。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經被捕。

工程害命？香港宏福苑大樓從昨（26）天下午起開始，至今已超過15個小時。稍早港府召開記者會，說明最新狀況。

綜合外媒報導，消防處副處長陳慶勇表示，目前8棟大樓中的4棟火勢已經遭到控制，但仍有兩棟樓難以進入，預計要持續滅火到今（27）天晚上，才有完全熄滅的可能。

高級警司鍾麗詒說明，已發現外牆包覆的保護網、塑膠布等材料，疑似不符合防火標準，且另一棟沒燒起來的大樓，外牆使用的發泡膠「高度易燃」，很可能就是這些東西，導致大火迅速蔓延。如今已逮捕負責外牆工程的公司2名董事，以及1名工程顧問，三人年齡介於52至68歲之間。

這很可能是香港近30年來最嚴重的火災；上次香港發生死傷如此慘重的火警，已經是1996年11月回歸前的事情。當時九龍「佐敦嘉利大廈」也發生五級火警，造成41死、80人受傷。

如今宏福苑罹難人數，已正式超越29年前的悲劇，且死亡人數恐還會持續攀升。

原文出處：快新聞／史上最慘！香港宏福苑大火已44死 外牆驚見「易燃」材料

