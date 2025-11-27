史上最慘！香港宏福苑大火44死279人失聯 6月大女嬰生死未卜
〔編譯陳成良／綜合報導〕香港新界大埔區宏福苑發生的五級大火，災情在延燒逾10小時後持續擴大。截至27日清晨，這場惡火已造成至少44人死亡、62人受傷，其中16人危殆，死亡人數正式超越1996年佐敦嘉利大廈大火(41死)，成為香港自1962年以來死傷最慘重的火災事故。更令人憂心的是，目前仍有高達279人處於失聯狀態，搜救工作刻不容緩。
綜合港媒報導，這起火災發生於26日下午，火勢迅速波及宏福苑內7棟大樓。截至27日清晨6時，當局已確認44人罹難，其中包括1名殉職消防員；另有58名傷者住院，其中15人命危。由於受災人數眾多且火場範圍廣大，目前仍有279名居民下落不明，家屬焦急萬分。
一名心急如焚的母親Winnie向媒體求助，表示她年僅6個月大的女兒何梓甄與祖父母一同受困於起火的宏昌閣高樓層。火警發生後，祖孫三人曾試圖逃生，但隨後便失去音訊。「我女兒才6個月大，已經失蹤快24小時了，求求消防員快點去救她！」Winnie徹夜跑遍各大醫院尋人未果，情緒幾近崩潰。
認屍家屬崩潰痛哭：沒了女兒
隨著遺體陸續被移出火場，現場充滿了家屬撕心裂肺的哭喊聲。一名中年婦人在認屍後無法承受打擊，須由兩名男性親友攙扶才能行走，她步履蹣跚地離開時一度仰天高呼：「無咗個女(沒了女兒)！」場面令人鼻酸。
這場災難的死亡人數已超過1996年釀成41死的嘉利大廈五級大火，僅次於1962年元州邨大火(44死，若宏福苑再添1死即超越)。香港社會對此深感震驚，民間自發組織物資站支援受災戶，展現互助精神。
針對起火原因，香港警方初步調查發現，正在進行大樓外牆維修工程的承辦商涉嫌嚴重疏忽。警方指出，大樓外牆使用了未達防火標準的物料，且每層電梯大堂窗外都被易燃的「發泡膠」包封，這極可能是火勢迅速失控的主因。警方已於27日凌晨拘捕工程公司3名負責人及員工，指控他們涉嫌誤殺。
