史上最扯放生記！印度航空把整架737「遺忘13年」…直到最近才想起來 該客機新身分曝光

印度航空失蹤13年的波音737，竟被發現在加爾各答機場角落，滿灰重現江湖。（翻攝自X）

被公司「忘到放生」的飛機，竟在機場角落滿灰重現江湖！印度航空（Air India）最近發生一件堪稱航空史上最不可思議的奇案——一架從官方紀錄中失蹤長達13年的波音737，竟然默默停在加爾各答機場角落！

直到機場單位要求移除，航空公司才猛然驚覺：「呃...這是我們的？」

老飛機漂流記 2012年停飛後就被「放生」

根據《Aviation A2Z》報導，這架編號VT-EHH 的Boeing 737-2A8F，機齡已43年，自1982年起歷任印度航空多家子公司服役，2007年更被改裝為郵政貨機。

2012 年，它在加爾各答暫停營運後，本該按程序報廢或出售，結果竟然被丟在機場偏僻角落，然後就這樣被全公司忘掉了。

更扯的是 整架飛機從文件裡「蒸發」

印度航空CEO Campbell Wilson對員工坦言，這架737早在公司民營化前就多次被排除在資產名單之外，結果越漏越久，最後真的是「誰都不知道它去哪了」。

直到上月（11月）22日，加爾各答機場通知他們：「麻煩把你們的飛機拖走。」公司才驚覺：「蛤…我們還有一架737？！」

結局超展開：準備改造成「主題餐廳」

被遺忘13年後，VT-EHH近期被從加爾各答拖至德里，再轉往拉賈斯坦邦。未來，它將不再飛上天空，而是被改造成一間特色主題餐廳。

