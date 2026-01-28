史上最接近末日時刻！「末日鐘」調快僅剩85秒 人工智慧、美中侵略都是危害

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientist）於周二公布了今年的「末日鐘」進度，近來中美俄等大國動作頻繁，造成國際局勢緊張，核戰爭風險提高，還有氣候變遷、生物科技濫用及AI技術毫無控管等風險，科學家們將末日鐘向前推進，目前距離午夜僅剩85秒，為歷史上最接近末日的時刻。

《原子科學家公報》因國際局勢緊張、氣候變遷等威脅，於昨日宣布將「末日鐘」調快4秒，現在距離午夜僅剩85秒。（圖／美聯社）

據路透社報導，「末日鐘」由美國芝加哥的科學家於1947年建立，當時正值美蘇冷戰，「末日鐘」便是用來警告人類世界距離毀滅有多近。如今，科學家認為AI對於人類世界有諸多威脅，除了被濫用至軍事系統外，AI對於錯誤訊息的傳播，及製造出生物科技威脅的能力都使科學家擔憂。

此次調整已是近4年來第3次向末日接近，去年「末日鐘」距離午夜剩餘89秒，今年推進了4秒。《原子科學家公報》總裁、兼任核政策專家的貝爾（Alexandra Bell）向路透社表示，「末日鐘」關注的是全球的風險，而大國領導人顯然缺乏某部分領導力，國際間瀰漫著新帝國主義和歐威爾主義只會使午夜更快來臨。

貝爾提到，目前爆發核戰爭的威脅前所未有的高，烏俄戰爭持續，美國、以色列與中東國家的衝突，及印巴邊境衝突甚至於台海情勢、南北韓局勢等都提高了核戰威脅。另外，美國總統川普（Donald Trump）重返執政也如同一顆未爆彈，包括逮捕委內瑞拉總統、威脅中南美洲國家及強奪格陵蘭島等大動作，都令國際局勢震盪。貝爾指出，要減少核戰、氣候變遷、生物科技濫用及AI風險等末日危機需要國際合作，而如今中美俄等大國的「贏者全拿式」競賽，顯然對於這類合作毫無助益。

另外，2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓知名記者雷薩（Maria Ressa）也在記者會上提到，科技的進步使假消息的傳播遠超事實，她感嘆道「我們正生活在日常科技進步所帶來的資訊末日中，從社群平台到AI，沒有任何一項技術著重於傳播事實。」

