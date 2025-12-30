史上最接近！ 中共兩波火箭共27枚落南北24海浬內 國防部：未飛越台灣

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，情次室次長謝日升中將說明。廖瑞祥攝



中國對台發動號稱「正義使命2025」的大規模軍演，國防部今天（12/30）證實，中共東部戰區今天上午9時起於台灣周邊海空域實施實彈射擊，直到下午1時為止，共發射實施兩波次「多管火箭」射擊，總數達27枚。情次室次長謝日升中將指出，共軍第一波火箭發射是在上午9點，從平潭發射17枚「多管火箭」，彈落點在基隆東北70海浬，第二波則是從泉州的石獅，發射10枚火箭彈，彈落點在距離台南西方50海浬處，但均未飛越台灣本島，謝日升也證實，這次中共實彈射擊，與比1996年導彈射擊軍演，落點確實比較接近台灣，謝日升強調，中共的火箭落在24海浬內，但並未到達12海浬內。

廣告 廣告

國防部今天下午舉行記者會，由國防部發言人孫立方中將主持，並由聯參首長們說明中共解放軍對台「正義使命-2025」針對性大規模軍演的最新情況。國防部情報次長室次長謝日升中將指出，中共東部戰區宣布今日上午8時至下午6時開設7個演訓區域，並實施實彈射擊。截至今日下午3時，國軍共偵獲共機71架次（其中35架次逾越中線）、共艦13艘（其中11艘進入24浬）、公務船15艘（含海警船11艘，其中8艘進入24浬）；另有西太平洋兩棲攻擊艦編隊維持在該區域活動。

國防部公布中共12月29日、30日對台軍演概況，曾實施兩波次「多管火箭」射擊，總數達27枚。廖瑞祥攝

針對此次針對性軍演影響，謝日升表示，依據交通部民航局資料，今天過境台灣飛航情報區受影響之國際航班高達941架次，需採取預防性航路調整；演習區內亦有商船與漁船作業受擾。

國防部發言人孫立方中將強調，共軍此類實彈射擊屬高度挑釁冒進行為，嚴重破壞區域和平穩定，並升高國際航運與飛航安全風險。國軍秉持「不升高衝突、不挑起爭端」原則，沉著冷靜應對。

對於國軍應對中共軍演啟動立即備戰操演等應變作為，國防部作計室次長連志威中將說明，國軍已立即開設應變中心，啟動「立即備戰操演」，針對關鍵基礎設施及重要目標實施防護演練。

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，作計室次長連志威中將說明。廖瑞祥攝

由於演習前後明顯有不少訊息流傳，包括「中共封鎖4港口」等說法，因此，在反制認知作戰方面，政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將指出，迄今統計中共爭議訊息共46則，內容多為抨擊政策、詆毀國軍及散布「封鎖港口」、「逼近9浬」等假訊息。

對於中共發動大規模軍演威脅台灣，法律司人權保障處處長于健昌少將則嚴正聲明，中共舉措已違反「聯合國憲章」第二條第四項「不得使用武力或武力威脅」原則，呼籲國際社會共同譴責。

海巡署副署長謝慶欽表示，海巡署全程掌握共軍27枚火箭彈動態，目前海上船舶人員均安。針對中共宣稱封鎖基隆、台南、高雄、花蓮等4個港口，謝慶欽駁斥此為「不折不扣的假訊息」，海巡署將全力維護海上交通線。此外，謝慶欽也證實，有8艘「權宜輪」申請進入高雄港，但由於並未涉及軍演，也未有異常，因此由交通部航港局依規定核處申請。

此外，海巡署強調，為避免中方誤判，海巡艦艇此次特別增加中英文廣播，告知中國海警船台海和平攸關全球經濟與科技命脈，若發生衝突將受世界制裁，並採取一對一併航監控，強勢驅離侵入我水域之船隻。

更多太報報導

中共實彈演習兩波次27枚多管火箭 國防部：941架次民航機受影響

共軍在意美製海馬斯多管火箭？張景森喊「環台軍演認證」：買對了

無懼中共軍演！國軍M1A2T戰車實彈訓練照常舉行 最新畫面曝光