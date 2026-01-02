史上最擾民打詐措施？葛如鈞痛批 NCC：「打詐打到人民 SIM卡裡」

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院新年開議首日，針對國家通訊傳播委員會（NCC）於去年12月30日實施新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，要求民眾換補SIM卡時須出示舊卡或報案證明，國民黨立法委員葛如鈞今（2）日於立法院嚴正抨擊，直指政府打詐無能，卻不斷推出擾民措施，「打詐打到人民頭上、手機 SIM 卡裡」，政策荒謬至極。

葛如鈞指出，政府推動反詐政策，理應做到「精準打擊犯罪、保障人民權益」，而非以限制人民日常生活、增加行政程序來製造政績。此次新制要求遺失 SIM 卡者須先至派出所報案，甚至親友間贈與手機也需提出證明，讓換卡等基本通訊需求變得困難重重，形同將打詐責任轉嫁給全民。

葛如鈞直言，若依此邏輯延伸，未來是否買手機要登記指紋、鈔票需標註電話號碼、轉帳前還得對 ATM 說出通關密語？他痛批，這種行政怠惰只是在交出「假的打詐成績單」，實際結果卻是民怨沸騰，第一線電信人員與基層警察疲於奔命，形成「擾警、擾民、擾業者」的三輸局面。

葛如鈞並提及，去年引發高度爭議的「NCC 750 元之亂」，曾造成大量民眾權益受損，當時即由他第一時間出面監督協調，成功擋下不合理政策。此次換補 SIM 卡新制同樣攸關全民通訊自由，他已密切關注後續發展，並將持續在立法院追蹤 NCC 與相關部會作為，絕不容許擾民政策無限上綱。

葛如鈞指出，國人對詐騙問題早已忍無可忍，人民不該為政府的無能埋單，呼籲行政院與 NCC 立即檢討新制，回歸「便民、安全、合理」的基本原則，同時強化跨部會聯防機制與數位偵防能力，真正從源頭打擊詐騙集團。

