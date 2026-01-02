史上最擾民換補SIM卡政策 NCC回應：僅要求業者風險審核

NCC。（資料照）

國家通訊傳播委員會（NCC）打詐打出全民怒火，電信三雄去年12月30日起實施「史上最嚴格」換補SIM卡措施，遺失得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，NCC稍早發出新聞稿表示「恐有誤解」，表示僅是要求由電信事業KYC風險審核後予以更換門號或SIM卡，以並無要求必須提供報案三聯單始可更換門號或SIM卡

NCC表示，去(114)年上半年內政部警政署統計詐騙集團利用頻繁換門號或SIM卡訛詐民眾，為避免頻繁換卡成為詐騙破口，NCC於去(114)年9月26日修正公布「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」(以下簡稱KYC指引)，民眾於申請更換門號或SIM卡時提出說明及證明資料，由電信事業KYC風險審核後予以更換門號或SIM卡，以加強電信事業KYC責任。並無要求必須提供報案三聯單始可更換門號或SIM卡，先予以說明。

NCC補充，對於今日媒體報載所稱指引內容事，應是對於NCC於去年9月26日所公布之指引內容有所誤解，NCC在該次指引內容修正時，對於民眾須更換SIM卡、換號等時，業者應參採用戶日常申換及使用紀錄，及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險，並非報導所載必須僅提供報案單。另關於eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形，本會已於今日邀集業者溝通，再次澄清本會指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整就實務執行情形。

