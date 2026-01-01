史上最擾民 SIM卡補發先跑警局

擾民無極限！政府打詐無方，在國家通訊傳播委員會（NCC）一聲令下，電信三雄即日起實施「史上最嚴格」換補SIM卡措施，若SIM卡需補發，必須出示舊卡，若確定遺失找不到，得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，遭轟根本就是「擾警＋擾民＋擾業者」的「三擾」政策，電信門市人員也很無奈，直言「要罵去罵NCC」。

新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》於民國114年12月30日實施，新規包括換補卡及換號服務，除原本要求的雙證件，門檻大幅提高，如果SIM卡壞掉要換卡，就必須出示舊卡才能換，若買了新手機，想把舊手機的eSIM卡轉移到新手機上，須出示購買通知，如果是獲贈取得，也要有贈與證明。

舉例來說，如果今年尾牙抽中新iPhone，要把eSIM卡從舊機換到新機，在無法出示「購買證明」的情況下，就需請公司開立贈與證明，但這還算好解決的。如果是親友間的饋贈，還得請贈送者交出購買證明，證明該款手機是經由正常程序取得，否則就不能換機。

如果遺失SIM卡，補卡程序更麻煩，過去只需要到電信門市出示雙證件即可補卡，新制得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。也就是說，只要SIM卡遺失，未來都無法直接補卡，得先跑一趟派出所報案後，才能持證明補發。

對於這樁「史上最擾民」的政策，最慘的是第一線門市人員，這兩天已經被罵到臭頭，「客人手機不見，急著來買新手機、來補發新SIM卡，現在都不能做，只能叫他先去派出所報案再來」；面對客人現場發飆，大罵第一線服務人員刁難，很無奈地表示，請客人「去罵NCC」。

電信業者透露，新規正式上路前，已經多次提醒NCC不要「硬幹」，因這些規定明顯不符運作實務，擾民至極，必定引發反彈，更會加重基層員警業務量，兩邊都不討好，但NCC為了交打詐成績，決定硬幹，「我們只能照辦」，就看民意反彈程度，會否讓新規喊停。

除換補SIM卡難度大增，想換個新門號也有限制，不能想換就換，要符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」等三條件，並提供證明資料後，方可辦理。換言之，若目前使用的門號不喜歡，比方說有舊情人的生日，不想再看到，或單純想改個黃金門號，過去可以直接付錢換號，現在已難想換就換。