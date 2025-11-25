史上最旺！流感疫苗已打9成「年底恐用罄」 疾管署緊急增購15萬劑

今年公費流感疫苗接種率創下歷史新高，疾管署最新統計顯示，自10月1日開打以來已接種612.5萬劑，使用率高達91.7%。面對剩餘55.4萬劑預期年底將全數用罄的情況，疾管署25日宣布額外增購15萬劑公費流感疫苗，預計12月下旬可配送到位。

多重因素促使今年民眾接種意願大增，包括今年初藝人大S因流感猝逝事件，以及秋季流感疫情提早進入流行期。 （示意圖／Pixabay）

多重因素促使今年民眾接種意願大增，包括今年初藝人大S因流感猝逝事件，以及秋季流感疫情提早進入流行期。疾管署資料顯示，今年採購的公費流感疫苗總量為668萬劑，目前已使用612.5萬劑，相較去年同期的526萬劑，增加了16%的接種量。

廣告 廣告

疾管署長羅一鈞表示，經分析剩餘的55.4萬劑疫苗，部分縣市可能在12月初或中旬就會用罄，全國最快12月底前將全部用完。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡風險，疾管署決定再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬可完成到貨配送。

疾管署長羅一鈞表示，經分析剩餘的55.4萬劑疫苗，部分縣市可能在12月初或中旬就會用罄。（圖／中央社）

根據疾管署統計，11月16日至22日這一週的類流感門急診就診人次為85,425人次，較前一週的95,037人次下降10.1%。實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2最多，其次為A型H1N1及B型。

此外，11月18日至24日新增25例流感併發重症病例及12例死亡案例。本流感季自2025年10月1日起至11月24日，累計已有325例重症病例，包括104例H1N1、215例H3N2、2例A型未分型及4例B型；死亡案例則達45例，其中17例為H1N1、27例為H3N2、1例為B型。

延伸閱讀

TPBL/新北國王網羅美籍後衛杰倫 曾在G League單場砍50分

台南善化嚴重車禍 2人夾困車內送醫搶救

他扮亡母領退休金3年...「1細節」被識破 義警上門驚見木乃伊