史上最棒新年禮物？明年狂放9連假 大批社畜嗨翻天：最痛苦的一天掰了

生活中心／王文承報導

明年預計會出現多達9個連假，有家具品牌小編興奮表示，這對上班族來說堪稱最能「撫慰心靈」的好消息。（示意圖／PIXABAY）

以往國定假日若遇到只能休一天的情況，就必須提前補班、補課，才能延伸成四天連假。從明年（2026年）開始，台灣國定假日將全面取消補班制度，明年甚至預計會出現多達9個連假。有家具品牌小編興奮表示，這對上班族來說堪稱最能「撫慰心靈」的好消息，貼文一出，瀏覽量瞬間突破64萬，引起大批社畜共鳴。

明年放9連假 社畜嗨喊



小編在社群平台《Threads》發文指出：「原來明年開始都不用補班了。2026年有9個連假，今天上班最撫慰心靈的消息。」他並貼出明年的9個連假清單，包括：

春節（2/14～2/22，休9天）

228和平紀念日（2/27～3/1，休3天）

兒童節及清明節（4/3～4/6，休4天）

勞動節（5/1～5/3，休3天）

端午節（6/19～6/21，休3天）

中秋節與孔子誕辰紀念日（9/25～9/28，休4天）

國慶日（10/9～10/11，休3天）

台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日

行憲紀念日（12/25～12/27，休3天）

貼文曝光後，網友紛紛直呼超有感：「之前補到懷疑人生」、「期待連假」、「最神奇的是中秋節和教師節竟然連在一起」、「開始規劃出國了」、「社畜已準備好回老家耍廢」、「這是社畜牛馬的福音」。

不過，也有許多人搞不清楚元旦是否連放，紛紛詢問，「1月1日（四）是不是五、六、日也一起放？」其他網友則回應，「沒有喔，星期五照常上班。」

至於為何2026年元旦沒有連放假，原因是過去為了延長假期，常需在特定週六補班，被上班族形容是「最痛苦的一天」。根據行政院最新修訂規定，未來全面取消「補班」制度，若國定假日落在週六或週日，只會「補假」而不再「補班」。這也代表2026年全年將不會出現任何補班日。

