史上最熱秋天！平均氣溫創74年新高 氣象署揭冬季天氣趨勢

今年秋天明顯偏暖。（晴天示意圖） 圖：翻攝自交通部觀光署

[Newtalk新聞] 今年秋季明顯偏暖，對此，中央氣象署表示，今年台灣平均氣溫創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄，降雨日數偏少，秋颱共有13個比氣候平均值10.8個多，另外，今年冬季反聖嬰發展的機率大，天氣以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高。

中央氣象署表示，今年秋季(9至11月)台灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；雨量方面，全台雨量正常，惟降雨日數偏少，雨量主要來自於颱風及其外圍環流或南方雲系影響；而今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵台，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風。

另外，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，影響將持續到明年春季。依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，惟不同案例對台灣的影響程度不同，且經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季(114年12月至115年2月)平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署也特別提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣，在冷氣團或寒流影響期間，請適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為台灣西半部枯水期，應愛惜水資源，注意節約用水。

今年秋颱共有13個比氣候平均值10.8個多。 圖：氣象署／提供

今年秋季(9至11月)台灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄。 圖：氣象署／提供

今年冬季反聖嬰發展的機率大。 圖：氣象署／提供