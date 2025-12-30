史上最狂下酒菜！400年前「金粉杏仁」現蹤 揭開豐臣秀吉對黃金的狂熱

這顆「金粉杏仁」的現世，生動地詮釋了豐臣秀吉身為「黃金狂熱者」的鮮明特質。（翻攝畫面）

在日本戰國時代的權力核心大阪城內，一場極盡奢華的宴會曾讓當年的武將們目眩神迷，而這段傳說如今竟跨越了四百多年，以最真實的姿態呈現在世人眼前。

《NHK》報導，山口縣岩國市的岩國徵古館，專家們對館藏的1份古文書及其包裹的褐色碎塊進行了深入鑑定，確認這塊僅約1公分大的碎片，正是當年豐臣秀吉在宴席上親手封賞給武將的下酒菜「一顆塗滿金粉的杏仁」。

專家們對館藏的1份古文書及其包裹的褐色碎塊進行了深入鑑定。（翻攝自NHK）

這項令人驚嘆的發現起源於對家臣所留文書的考據。根據東京大學史料編纂所村井祐樹副教授的調查，文書中不僅詳細記載了這是「從關白大人手中直接領受的下酒菜」，更精確對照出其背景發生於天正13年12月。

廣告 廣告

科學分析證實，其種子構造高度吻合當時具備藥用與食用價值的杏仁，更在表面清晰觀測到了金粉附著的痕跡。（翻攝自NHK）

這份被小心翼翼保存至今的碎塊，在岡山理科大學與研究團隊的顯微鏡分析下，揭開了其隱藏數世紀的身分。科學分析證實，其種子構造高度吻合當時具備藥用與食用價值的杏仁，更在表面清晰觀測到了金粉附著的痕跡。

這顆「金粉杏仁」的現世，生動地詮釋了豐臣秀吉身為「黃金狂熱者」的鮮明特質。歷史上的秀吉以坐擁巨量金銀儲備聞名，他不僅打造了連牆壁天花板都貼滿金箔的「黃金茶室」，更將這份對權威的展示延伸到了宴飲細節中。分析專家那須浩郎副教授坦言，在無數古生物種子的研究生涯中，首次遇見被鍍上黃金的樣本，其內心的震撼難以言表。這不僅證實了秀吉如何透過極致奢華的排場來威懾並籠絡人心，更補足了歷史紀錄中關於秀吉飲食與賞賜文化的實體空白。

對於這件珍貴的史料，大阪城天守閣館方給予了高度評價，認為秀吉相關的食物現成品能留存至今幾乎是史無前例。岩國徵古館副館長松岡智訓則感嘆，必須歸功於歷代收藏者的細心守護，這顆見證了戰國權力巔峰的種子才能逃過歲月侵蝕。目前館方已開始著手規劃，希望在妥善維護這塊脆弱文物的同時，能盡快安排對外展出，讓大眾親眼目睹這份來自4世紀前的黃金贈禮。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

濟航空難1週年／死寂與絕望！追思會爆淒厲哭聲 空難遺屬掀殘酷記憶數度癱軟

日本紅十字會狂出包！不只二手針頭抽血 調查報告揭歷年廢棄逾3600袋血液

文組天花板是台積電？ 大票人搶應徵5職缺「比讀理組的更賺」：都能勝任