史上最狂單季／台積電第四季營收突破1兆元！年增20%超越財測高標

台積電2025第四季營收約1兆460.9億元台幣，年增20.45%、季增5.67%，躍升為史上最強單季。路透社



晶圓代工龍頭台積電今日（1/9）公佈2025全年營收約為新台幣3兆8,090億5,400萬元，年增31.6%，成為史上業績最佳的一年。第四季營收約1兆460.9億元台幣，年增20.45%、季增5.67%，同步躍升為史上最強單季。

台積電2025年12月營收約為新台幣3,350.03億元，月減2.5%，年增20.4%、加上前兩月營收後（10月3674.73億、11月3436.14億），第四季營收約為1兆460.9億元，躍升為史上最強單季，同時也超越財測高標（約1兆220.4億）。

在台幣營收公布後，依央行10~12月平均匯率計算，初估台積電第四季美元營收約為336.92億美元。而2025年前三季美元營收已達887億美元，若加上預估的336.92億美元，2025年美元營收將達到1223億美元，相比2024年營收900.8億美元，約年增35.77%，也成為史上首度跨越千億美元營收門檻的豐收年。

台積電去年初曾預估2025年營收成長率約年增25%，後來兩度上修，10月法說會將全年美元營收上修為年增34%至36%（接近中段三十位數百分比）。如今看來，確實與財測十分吻合。

先前已有法人預期，台積電去年第四季營收將達1.04兆元，季增5.4%，略優於公司財測，主因新台幣貶值與AI需求強勁。受惠有利的匯率與產能利用率提升，法人預估第四季毛利率將達61.5%，優於財測區間的59-61%。

