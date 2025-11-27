史上最狂金唱片！Jennie、Stray Kids、IVE明年攻台北大巨蛋

（記者石耀宇／綜合報導）南韓指標性音樂盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）將於2026年1月10日首度登上台北大巨蛋舉行，消息一出便引爆粉絲熱議。主辦單位繼昨日公布首波出演名單後，今（27日）再公布完整陣容，豪華卡司讓K-POP粉絲直呼「這陣容太瘋了」，也讓12月6日即將開賣的門票備受關注。

圖／女團BLACKPINK成員Jennie將現身大巨蛋的金唱片頒獎典禮。（翻攝 Jennie IG）

昨日率先公布的出演名單，包括人氣女團IVE、LE SSERAFIM，男團ENHYPEN及出道僅3個多月、人氣狂飆的CORTIS（BTS師弟團），另有NCT WISH、ZEROBASEONE、izna、ALLDAY PROJECT、歌手ZO ZAZZ等。

今日再度釋出的完整卡司更是火力全開，包含女團BLACKPINK成員Jennie、男團ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、女團KiiiKiii，超豪華出演者讓大巨蛋瞬間變成「K-POP夢幻陣容大會師」，網友直喊：「這陣容完全值得飛來台灣！」

此外，典禮主持人已敲定由文佳煐、成始璄擔任，主辦更宣布將邀請大勢演員安孝燮、邊佑錫、宋仲基擔任頒獎嘉賓，星光亮度堪稱近年最強。

今年適逢金唱片頒獎典禮第40屆里程碑，主辦單位表示，此次選在台灣最大規模演出場地「台北大巨蛋」舉行，可望打造規模更盛大、舞台更震撼的超級音樂盛典；門票將於12月6日正式開賣，勢必掀起搶票大戰。

