史上最狂／台積電2025年營收逾3.8兆元！年增31.6%符合預期

台積電9日公布2025年12月營收及去年全年營收。資料照



晶圓代工龍頭台積電今日（1/9）公佈2025年12月合併營收約為新台幣3,350億300萬元，月減2.5%，較去年同期增加了20.4%。累計2025年1至12月營收約為新台幣3兆8,090億5,400萬元，較去年同期增加了31.6%，大幅超越往年紀錄。

台積電曾於10月法說會公布第四季展望，預估第四季營收約介於322億美元至334億美元之間（約台幣9853.2億至1兆220.4億）。若以中間值328億美元計算，約季減1%。若與去年同期營收268.8億美元相比，約年增22%。

基於1美元兌換30.6新台幣的匯率假設，管理層預估第四季毛利率約介於59%至61%之間，營業利益率預計介於49%至51%之間。

台積電去年初曾預估2025年營收成長率約年增25%，後來兩度上修，10月法說會將全年美元營收上修為年增34%至36%（接近中段三十位數百分比）。

先前已有法人預期，台積電去年第四季營收將達1.04兆元，季增5.4%，略優於公司財測，主因新台幣貶值與AI需求強勁。受惠有利的匯率與產能利用率提升，法人預估第四季毛利率將達61.5%，優於財測區間的59-61%。

