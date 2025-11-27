史上最狂「減稅全餐」！從買家電、換車到報稅通通省 一家老小全照顧！

財經中心／師瑞德報導

財政部公布多項稅制優化方案，從提高基本生活費、免稅額，到擴大長照與育兒扣除額，再到節能家電與汽機車稅優延長，整體稅改以減輕中低收入負擔、促進綠色轉型為核心，預估逾800萬戶受惠，讓稅制更有感、生活更輕鬆。（圖／記者師瑞德攝影）

因應國內物價上漲與民生壓力持續升溫，財政部今（27）日公告多項與所得稅及生活支出扣除有關的重要稅制新規，涵蓋基本生活費、免稅額、扣除額、遺產贈與稅課稅標準與貨物稅減免等面向，讓民眾從生活到報稅皆可感受到實質減負的效果。整體調整將讓超過數百萬戶家庭受益，總計節稅效益上看數百億元，顯示政府持續透過租稅制度優化政策，照顧多元家庭結構與經濟弱勢族群。

基本生活費調 增加可支配所得

首先，民眾在報稅時最直接受益的，是基本生活費與綜所稅免稅額的雙雙上調。財政部公告，114年度每人基本生活所需費用為新台幣21.3萬元，較去年增加3,000元，預估將有202萬戶受益，可望帶來約129億元減稅利益。依據納稅者權利保護法規定，若申報戶全家基本生活總費用高於免稅額及各項扣除額總和，其超出部分可自綜合所得中減除，進一步減輕稅負。

此外，因應物價指數自上次調整年（113年度）以來累計上漲達4.13%，達到稅法所設調整門檻，財政部同步調升115年度各項報稅標準。每人免稅額將由9.7萬元提高至10.1萬元，標準扣除額從13.1萬元增至13.6萬元，有配偶者加倍計算，薪資所得與身心障礙扣除額則自21.8萬元調升至22.7萬元。這些調整將於116年5月申報115年度綜所稅時適用，預估約696萬戶可受益，整體減稅金額高達144億元。

遺產與贈與稅課稅標準暫不調整

另一方面，對於民眾關心的遺產稅與贈與稅免稅額，財政部表示，雖然每遇消費者物價指數上漲達10%時應調整，但115年度適用指數尚未達到門檻，因此現行免稅額、扣除額與課稅級距金額維持不變，繼續適用於115年發生的繼承與贈與案件。

員工旅遊費用報帳規範出爐

除了家庭稅制外，財政部也針對執行業務者辦理員工旅遊的會計處理方式作出進一步釐清。若是開放「全體員工參加」的國內或海外旅遊，相關費用可列為職工福利費用，並可免視為員工薪資所得。但若是限定某些特定條件（如資深員工、特定階層）才能參加的旅遊活動，則該費用視為對員工的補助，依法須併入薪資所得並辦理扣繳。財政部提醒業者應詳實留存憑證與辦理程序，確保帳務透明合法。

私人借貸利息須申報 逾報恐補稅受罰

另針對個人間借貸所產生的利息收入，北區國稅局提醒，這些利息屬綜所稅中的利息所得，無論是否開立憑單，均應於實際收取年度申報入帳。例如若於113年收到一次付清的多年借貸利息，即應於114年5月報稅時併入綜合所得一併申報。該類利息因非金融機構給付，不得適用儲蓄投資特別扣除額。若納稅義務人遺漏申報，可依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報補繳者免受處罰。

節能家電、無糖飲品與車輛汰舊換新優惠再延長

為鼓勵節能減碳與促進綠色消費，財政部同步宣布延長並新增多項貨物稅減免措施。購買能源效率第1級或第2級的冰箱、冷氣或除濕機，可享減稅優惠延長至118年底。另自115年1月1日起，無添加糖的飲品將免徵貨物稅，有助改善國人飲食健康。

在車輛稅制方面，購買2,000cc以下新小客車或150cc以下新機車，將可享最高5萬元與2千元的貨物稅減徵，實施至119年底。中古汽機車汰舊換新補助也將同步延長，期望進一步刺激車市發展，並兼顧減碳目標。

長照扣除額預計提高 將成明年報稅新亮點

值得一提的是，目前立法院也已通過決議，預計將長期照顧特別扣除額從現行的12萬元提高至18萬元。若法案三讀通過並經總統公布，民眾將可於明年5月申報114年度綜所稅時適用，預估35萬戶受益，可創造10億元減稅利益。

租稅改革落實溫暖照顧

綜觀財政部本次公告的新規與延長措施，涵蓋從所得稅、貨物稅到稅務執行層面，無論是個人、家庭還是企業，都將可受惠。透過調整基本生活費與報稅扣除標準，進一步減輕納稅負擔，也讓租稅制度更貼近民生。未來，財政部表示將持續滾動檢討租稅政策，兼顧財政穩健與經濟弱勢族群的照顧，打造一個更友善與公平的租稅環境。

