史上最盛大！三山媽＋白沙屯媽祖同聚大岡山 許智傑、陳其邁 與萬人夾道祈福

▲許智傑陪走遶境第二日，粉紅超跑會三山媽祖寫下歷史。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】白沙屯媽祖南巡駐駕岡山壽天宮帶動信眾盛情參與，徒步遶境進入第二天，清晨香煙裊裊、鑼鼓聲響之中，立法委員許智傑與高雄市長陳其邁恭敬點燃起馬炮，象徵今日遶境正式啟程，媽祖鑾轎起駕後，現場善男信女沿途雙手合十，隊伍秩序井然，在信仰氛圍中邁向今日的贊境行程。

▲許智傑感謝媽祖庇佑岡山，陪同萬民同行打造最暖遶境。

許智傑表示，能在遶境第二日陪同媽祖踏上祝禱之路，是無比珍貴、也是極具意義的時刻。他感謝媽祖長年庇護岡山地區，使地方風調雨順、民眾安居樂業，也祈願今年遶境能為高雄各區帶來更多安定與祥和。他提到，自己將全程以虔誠之心同行，希望與民眾一同在媽祖慈悲光輝下共沐神恩。

▲恭迎粉紅超跑白沙屯媽祖

今日遶境更具歷史性的亮點，是岡山壽天宮、旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮以及拱天宮白沙屯媽祖三媽的「媽祖大會師」，四宮廟媽祖難得同時齊聚大岡山地區，吸引許多信眾沿途迎接，更有來自北中南各地的香客特地前來參拜，讓今年遶境成為高雄宗教文化的重要盛典。

許智傑指出，媽祖信仰在台灣延續百年，是陪伴世代成長的重要精神力量，不僅象徵慈悲、庇護，也代表著團結、互助的文化傳承。他強調，今日的媽祖大會師不只是宗教盛事，更是情感與文化的連結，讓不同區域的宮廟與信眾因信仰而凝聚，使大岡山地區展現最具人情味、最深層的信仰底蘊。

遶境隊伍自壽天宮啟程後，沿線居民提前準備香案供桌，許多店家也在門口設置平安水、供品迎接媽祖鑾轎；長輩們虔心祈福、父母帶著孩子參拜的畫面不斷出現，使遶境隊伍充滿喜樂與平安的氣息。警方與志工亦全程維持秩序與交通，確保遶境順利、民眾平安。

許智傑也感謝市府、宮廟及各地志工的協力，讓遶境行程得以順利展開。他表示，今日將繼續一步一腳印陪伴媽祖走完全程，盼望在行腳之間為地方祈福，願高雄風調雨順、百業興旺、社會和諧，讓善念在遶境中傳遞，讓祝福在腳步中延伸。

許智傑強調，遶境不僅象徵信仰力量，也展現高雄的包容與文化厚度，今年能在岡山迎來各宮廟媽祖同時相會，是難得緣分，更是一份深刻的感動，期待未來能持續推廣宗教文化，讓更多人了解媽祖信仰的精神價值，共同守護屬於大岡山的文化寶藏。（圖╱記者王苡蘋攝）