史上最盛況！小港機場湧千粉接機AAA IVE、IU、潤娥齊聚高雄

記者林汝珊／高雄報導

AAA 頒獎典禮將登場。 （圖／翻攝自IG）

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉行。藝人分批搭乘包機從仁川機場抵台，今（5日）小港機場提前湧入大批粉絲，現場盛況空前。

李俊昊、張員瑛擔任主持。（圖／翻攝自IG）

此次預計抵台的藝人包括 IVE、LE SSERAFIM、Stray Kids、TWS、RIIZE、IU、潤娥、李俊昊 等人氣團體與明星，而今年爆紅的 CORTIS 也將首次登台，其中台泰混血成員JAMES（趙雨凡）從小在台灣長大，日前才透露想念永和豆漿的他，能夠來台演出也讓粉絲都相當期待。

不過就在典禮前一天，男團 TWS 所屬公司 PLEDIS 娛樂今日上午發出公告，宣布中國成員韓振因「身體狀況不佳」，確定缺席AAA 舞台，粉絲無緣見到完整體演出。

三立電視取得AAA轉播權。（圖／三立電視提供）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

