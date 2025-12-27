史上最美啦啦隊！ 林志玲空降洋基工程主場「站C位熱舞」
PLG新球隊洋基工程今（27）日迎來首次主場開幕戰，特別邀請台灣第一名模林志玲擔任嘉賓，還與洋基女孩一起大跳啦啦舞，讓全場球迷驚呼氣勢超強，大展女神魅力。
洋基女孩找來韓國日本等成員助陣，今天開幕表演韓團少女時代經典歌曲〈Oh!〉，林志玲也驚喜現身熱舞，站在C位姿勢、動作精準到位，其中嘟嘴加上眨眼表情，萌翻在場球迷的心。
林志玲透露她人生第一場籃球賽應援秀的緣分，原來是與劉董事長跟夫人是好朋友，夫人是學妹，「夫人問『學姊可不可以跟我們一起OhOhOhOh』，我說你確定嗎，裝可愛適合嗎？但不好意思，我還是來了。」林志玲也說，洋基工程代表勇於挑戰、永不放棄的精神。
林志玲透露參與籃球賽應援秀緣分。圖／台視新聞
韓籍啦啦隊隊員睦那京則說，這是第一次見到林志玲本人，感想是身材管理很好，是大家學習典範，自己也會努力向她學習。睦那京還用中文大讚，「漂亮！」
不過雖然有最美啦啦隊員加油，洋基工程最終仍以91比127輸給了領航猿，隊史首勝尚未開張。
新竹／張綺云、徐誌謙、郭致汎 責任編輯／洪季謙
