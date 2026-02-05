史上最萌！搶匪衝新竹銀行喊搶劫「得手100萬」兔子警官成功緝賊

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市警察局第二分局今（5日）進行防搶演練。（圖／翻攝畫面）

年節將至，竹市警全力維護金融機構及民眾提、存款安全，並防範搶奪、強盜等案件發生，於富邦銀行風城分行舉行防搶演練，強化各單位指揮聯繫，提高員警處置各種緊急狀況的應變能力，亦同時教導金融機構行員於搶案發生時，要能沉著應變，報案時主動提供警方更多正確訊息如:如歹徒人數、特徵、所持兇器、交通工具及逃逸方向等，以利實施攔截圍捕，才能杜絕歹徒可趁之機。

兔子警官抓搶匪。（圖／翻攝畫面）

演練過程為1名歹徒於5日16時0分許持槍闖入富邦銀行風城分行高喊搶劫，隨即朝天花板鳴槍示警，向銀行收銀櫃檯內恐嚇取財，現場搶走新臺幣約100餘萬元，此時銀行行員趁機按下警報器按鈕，第二分局勤務中心獲報立即派遣偵查隊、埔頂所、東勢所、東門所、文華所、關東橋所線上巡邏及各項勤務人員，立即趕赴現場並分區設點實施攔截圍捕，兔子警官到場後，循序了解案情，回報勤指中心，讓勤指中心妥善規劃攔截圍捕勤務，線上查獲搶犯。

廣告 廣告

第二分局分局長周貴忠表示，115 年重要節日安全維護工作將圍繞「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸。針對春節前後金融機構、銀行、超商等現金交易熱絡場所，警方將加強巡守。另轄內重要交通要點，亦會派遣警力疏導車流，希望透過各項勤務作為，讓每位民眾都能安心過好年！

更多三立新聞網報導

繫安全帶還被抓拍開單！她委屈：能申訴？網看照片「少1步驟」傻眼

差了40歲！嫩妹醫傳「露胸照」勾引大叔牙醫 正宮求償200萬慘敗原因曝

台11線死亡事故！台東女「走斑馬線」被小貨車撞死 奪命現場畫面曝

專心工作沒發現！台鐵調車員被2車廂「夾擊」消失 驚險畫面曝光

