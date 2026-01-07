史上最薄 8 Elite Gen5 手機，moto Signature 發佈，薄至6.99mm

文章來源：Qooah.com

CES 2026 於美國拉斯維加斯舉行，一直都是科技企業發表年度新品的重要展示舞台，涵蓋即將發佈到概念階段的設備，是科技愛好者不容錯過的展覽之一。

moto 在今年的展會上發佈多款新品，有 moto 首款大摺 Razr Fold、moto razr FIFA 世界盃 2026定製版以及 moto Signature 多款新品。

其中 moto Signature 作為一款超薄旗艦新品，厚度僅為6.99mm，重量為186克，是目前最薄的 Snapdragon 8 Elite Gen5 手機。

配置方面，moto Signature 採用 6.8吋 AMOLED 全面屏，解像度為 2780×1264，支援 165Hz 超高刷新率，峰值亮度 6200nit。拍攝方面，前置 5000萬像素單鏡，後置 5000萬主鏡（OIS、f/1.6光圈）、5000萬超廣角鏡頭和5000萬潛望長焦鏡頭，支援3倍光學變焦。

續航方面，moto Signature 內置 5200mAh電池，支援 90W 有線閃充 + 50W 無線閃充，以及 10W 無線反向充電。

除此之外，moto Signature 支援IP68、IP69防塵防水，並通過MIL-STD-810H認證。

售價方面，moto Signature 的海外定價為999歐元，國行對應機型為聯想 moto X70 Air Pro。