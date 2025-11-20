史上最衰？獨立遊戲遇Steam系統Bug加官方硬體洗版，兩次翻身機會全滅

遊戲開發這條路充滿挑戰，但對於獨立遊戲《Planet Centauri》的開發團隊 Permadeath 來說，他們的遭遇可以用「被詛咒」、「史上最衰」來形容。這款耗時近 10 年開發、結合《泰拉瑞亞》等各種玩法的 2D 沙盒遊戲，原本在去年 12 月結束搶先體驗正式推出 1.0 版。當時遊戲累積了高達 13.8 萬的 Steam 願望清單收藏數，本應是一次充滿希望的發售，卻因 Steam 系統的 BUG，導致正式推出後的後通知完全沒有寄給玩家。讓遊戲在黃金曝光期銷量非常慘淡，Valve 隨後承認疏失，並提出一次的特價宣傳版面作為補償，卻沒想到這日期又剛好撞上 Steam Machine 的公開。

最衰遊戲，兩次都遇到不同情況。（圖源：Planet Centauri）

命運似乎不打算放過《Planet Centauri》。開發團隊在官方提供的日期中，隨機挑選了 11 月 13 月作為補償的特價推廣日，但讓團隊沒想到的是，這天到來時 Valve 突然了自家的重磅消息，也就是新 Steam Machine 主機與相關硬體設備，導致 Steam 商店首頁的頭版版面全被硬體新聞佔據。

原本用來補償《Planet Centauri》的宣傳欄位，在撼動遊戲界的官方硬體消息中顯得十分微不足道，第二次的曝光機會就這樣再次被淹沒，補償基本上失去了意義。面對接二連三的狀況，開發者 Laurent Lechat 無奈的通過外媒 Polygon 表示，日期是他們自己選的，Valve 並無惡意也不可能提前告知 Steam Machine 的存在，他也自嘲是「遊戲被詛咒了」。

而這次的多災多難的特價宣傳最終賣出了約 5,000 份遊戲。Lechat 表示，雖然這成績不如預期，但從中獲得的資金也足夠工作室再支撐一年，並投入下一款目前正在開發中的第二款遊戲。Lechat 也記取了這次的教訓，他們計畫下一款遊戲將不再採用 Steam 搶先體驗模式，只希望能擺脫這揮之不去的厄運。