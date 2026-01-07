史上最複雜！高鐵左營站前「綠色人行道」 5色線框讓人霧煞煞

部分駕駛人不知黃白框可臨停，仍停在綠色人行道。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市交通局去年底完成高鐵左營站前「綠色人行道」劃設，卻被市民形容「史上最複雜」的標線，因為多達5種顏色，各類線框更讓人霧煞煞，完全沒有宣導，致使汽機車駕駛人違規，被警方開罰，抱怨不已。

讀者投訴指出，「綠色人行道」不能停車，雖已眾所皆知，但「紅白框」、「黃白框」、「紅黃白框」是啥意義，頓時很難理解，甚至白框內還有「藍白框」的「計程車招呼站」，可說是「史上最複雜」，到底哪種可停車？設置標準為何？尤其一大塊「紅白框」好像陷阱，完全沒有標牌說明。

交通局指出，紅線禁止停車、黃線臨時停車，跟以前的位置相同，只是標框，並增加「綠色人行道」，至於標牌說明，將再研究。

警方表示，從去年底啟用到今天，已開罰8件違停，提醒駕駛人，汽機車及單車都不能行駛在「綠色人行道」，紅線「絕對不能停車」，黃線可臨停，晚間8點至隔天上午7點可停車，將加強宣導。

據了解，高市交通局以保障行人安全為由，在慢車道邊推廣【綠色人行道】，去年接獲投訴，指高鐵左營站前的重信路是高雄門面，卻因騎樓未暢通，導致行人走在汽機車道，險象環生。

去年交通局舉辦會勘過程，被質疑市府不先整頓騎樓，卻要行人走在路旁的「綠色人行道」，反而徒增危險，況且還有許多商圈沒有劃設，質疑「雙標」不公平，但交通局仍在去年12月26日完成劃設，卻沒有宣導期，引發民怨。

一大塊「紅白框」被質疑猶如停車陷阱。(記者洪定宏攝)

高鐵左營站前的重信路劃設綠色人行道，但白框內還有藍白框的「計程車招呼站」，市民形容「史上最複雜」。(記者洪定宏攝)

