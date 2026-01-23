史上最豪華！華航年終領9.7個月「加績效上看14個月」2/6入帳

記者簡浩正／綜合報導

華航年終獎金和激勵金出爐。（圖／華航提供）

華航「史上最豪華年終獎金」出爐！華航宣布，2025年年終獎金將發放平均9.7個月底薪，並確定2026年全面調薪3%，業界估算，考績優異者年終上看13至14個月，穩坐國籍航空「年終王」。華航預計2月6日發放獎金和激勵金。

中華航空19日召開董事會，通過多項備受關注的重大議案，包括斥資約30.88億元收購華膳空廚股權，以及拍板2025年年終獎金方案，員工亦收到公告，年終獎金發放平均9.7個月底薪，加上每年固定發放的第13個月全薪，並規劃2026年平均調薪3%。

據悉，華航2025年年終獎金及2026年激勵金發放額度與規則，年終獎金部分分為定額獎金12萬元（考績丙等不適用，時薪人員折半加2萬元為8萬元）。定額基數獎金： 2個基數（考績乙、丙等不適用）。考績獎金： 2025 年度考績優等5.26個基數、甲上4.96個基數、甲等 4.66個基數、甲下 4.36個基數（考績乙、丙等不適用）。而在激勵金部分，額度 4萬元（考績乙、丙等不適用，時薪人員不折半發給）。

業界估算，若以華航員工薪資中位數約5萬至6萬元計算，年終獎金總額穩居國籍航空之冠，個人考績表現優異者，年終獎金甚至可望上看13至14個月。

華航表示，感謝所有員工的努力與付出，以及企業工會的支持，2025年年終獎金依照團體協約與企業工會協商共識，已經董事會決議通過並公告全員。華航今年也將全力衝刺，期再創佳績。

