史上最貴仍搶光！馬年生肖套幣2hr售罄 2大學生凌晨1點卡位

【緯來新聞網】中央銀行委託台銀臨櫃銷售4萬套「丙午馬年套幣」，今（29日）正式開賣，每套售價2450元，較去年蛇年套幣貴550元。不過，一早就出現排隊人潮，在開賣不到2小時，上午10時59分就宣布銷售一空，而頭香的2名大學生更是凌晨1點就在現場，十分驚人。

「丙午馬年生肖紀念套幣」今天正式開賣。（圖／翻攝自中央銀行官網）

「丙午馬年生肖紀念套幣」內含銀幣與銅合金幣各1枚，銀幣面額100元，含銀1英兩，正面以局部鍍金的馬圖樣為主題，背面首度以台北101跨年煙火為主題；銅合金幣面額10元，正面以幾何圖形拼出馬匹形體，背面是有上彩的繡球花。

「丙午馬年生肖紀念套幣」每套2450元。（圖／翻攝自中央銀行臉書）

紀念套幣臨櫃發售今天正式起跑，上午9點起在台銀指定據點臨櫃銷售，共計4萬套，每套新台幣2450元，每人每次限購2套，一大早就出現排隊人潮，甚至比往年還多，頭香是2位就讀園藝系的大學生。



央行發行局局長鄧延達表示，馬年套幣共發行9萬套，分為台銀官網5萬套、臨櫃4萬套。網路預購已在1月12日截止，1月19日完成繳費，臨櫃將由台銀總行、指定分行於1月29日開賣，銷售時間則依各地台銀營業時間為準。台銀指出，分行如果賣完配售套數，臨櫃也會提前喊停。

