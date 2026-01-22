史上最貴免費遊戲？Steam一款桌遊模擬器本題不用錢 但竟有超過3700個DLC總價400萬
一般來說，在 Steam 上的免費遊戲通常都是一些如《Apex英雄》、《漫威爭鋒》這樣的多人對戰網路服務型遊戲，主要是透過遊戲商城內的內購來營利。只不過，最近 Steam 上有款特別的遊戲打破了這個慣例，一款叫做《Fantasy Grounds VTT》的桌遊模擬器也是免費遊玩，但讓人震驚的是，它將所有支援的桌遊都做成了 DLC，讓這款免費遊戲的 DLC 數目達到 3710 個，如果要全部買下來的話大約要將近 400 萬元台幣。
綜合外媒報導，日前國外論壇 Reddit 上有網友發現，Steam 上一款叫做《Fantasy Grounds VTT》竟包含了 3710 個 DLC，激起了他的好奇心。研究了一下才發現，原來《Fantasy Grounds VTT》本身是一款跑團桌遊平台，有需要的玩家們可以透過《Fantasy Grounds VTT》，與好友一起線上遊玩《龍與地下城》等經典桌遊，而不用大家必須實際在一個地方集合才能玩起來。
只不過，《Fantasy Grounds VTT》的作法是，把它支援的所有桌遊與規則書等都做成了 DLC 販售，結果就變成了《Fantasy Grounds VTT》雖然本體免費，但 DLC 總數多達 3710 個，而如果想要真的買下所有的 DLC，要價高達 12.5 萬美元（約 394.5 萬元新台幣）天價。就有網友表示，或許《Fantasy Grounds VTT》更像是一個圖書館，大家可以選擇自己想玩的遊戲買就好，「而不用真的把圖書館的每本書都買下來。」，而事實上，自 2015 年上架 Steam 起發展至今，《Fantasy Grounds VTT》也因為針對跑團、桌遊的高度自訂體驗受到玩家們的好評，也已經成為了 Steam 上獲得官方授權數最多的桌遊模擬器。
