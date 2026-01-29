「史上最貴套幣」開賣2小時秒殺 台銀總行配售逾千套10：59賣完

「丙午馬年生肖紀念套幣」每套售價2450元，配售1061套的台銀總行，開賣不到2小時，便全數售罄。（圖取自中央銀行臉書）



央行委託台灣銀行臨櫃銷售的「丙午馬年生肖紀念套幣」今天（29日）正式開賣，每套售價2450元，創下央行發行生肖套幣以來最高紀錄。儘管價格創新高，買氣仍十分熱絡，其中配售1061套的台銀總行，開賣不到2小時，便於上午10：59分全數售罄，台銀隨即呼籲集幣迷不要再前往排隊，以免撲空。





「丙午馬年生肖紀念套幣」是由銀幣與銅合金幣各一枚組合成套。銀幣面額新台幣100圓，含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面則呈現「台北101跨年煙火」意象；銅合金幣面額新台幣10圓，正面以幾何元素交織出馬匹形體，背面則為部分上彩的「繡球花」。套幣包裝盒設計典雅，底座與展示架結合為一體，可直立雙面展示，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，提升整體收藏與賞玩價值。

廣告 廣告





央行發行局指出，馬年寓意吉祥，象徵「馬到成功」、「龍馬精神」，而龍、虎、馬等生肖向來深受民眾喜愛，因此今年發行與銷售數量由去年的蛇年8萬套，增加至9萬套。





該組套幣今天上午9點起於台銀指定據點開放臨櫃購買，一早即湧現排隊人潮，隊伍自台北市重慶南路120號的台銀總行門口出發，沿寶慶路一路延伸至博愛路，現場並有警力協助維持秩序，銷售動線順暢，臨櫃購買流程快速，平均約40秒即可完成一套交易。





除臨櫃銷售外，台銀官網配售的5萬套亦已全數完成繳款，並傳出超額認購逾1萬套，顯示即便售價較去年上漲36%，生肖紀念套幣在收藏市場的吸引力依舊不減。

更多上報報導

「馬祥厚運」來新北！「金馬熊讚」在臺北 雙北春聯諧音梗拚創意搶佔民心

【2026 春節酒禮盒推薦】金門酒廠「58 白金龍袖珍時光寶盒」、噶瑪蘭「層豐雪莉 3 桶 單一麥芽威士忌」等 20 款馬年酒禮盒

Krispy Kreme 買一送一！馬年甜甜圈喜氣登場、情人節限定口味「這時」開賣