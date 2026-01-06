史上最貴套幣！馬年紀念幣「漲3成」飆2450元 央行揭預購日期、方式

記者鄭玉如／台北報導

馬年生肖紀念套幣今亮相，限量9萬套，網路預購10時開放，不過受銀價飆漲影響，售價2450元。（圖／翻攝自央行臉書）

馬年生肖紀念套幣亮相！中央銀行今（6）日宣布，委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」，限量9萬套，今日上午10時起開放網路預購，不過受到國際銀價飆漲影響，馬年套幣售價來到2450元，與去年相比，調漲550元、漲幅近3成，刷新歷年最高紀錄。

▎購買方式、時間

本次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自1月6日上午10時起至1月12日止可上網預購，或是於1月29日起，前往臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

廣告 廣告

本次套幣銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式。（圖／翻攝自央行臉書）

▎馬年鍍金銀幣亮相 搭配101煙火展工藝

本套幣採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套，使用先進技術鑄造，且包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示。

銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面搭配「台北101跨年煙火」；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則是部分上彩的「繡球花」。

▎銷售數量、價格

本套幣銷售數量為9萬套，每套售價新臺幣2,450元。「網路預購」配售5萬套，每人最多可申購5套；「臨櫃銷售」配售4萬套，購買者每人每次限購2套。

若有意收藏者，可至臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量若超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於1月29日起1個月內至預購時選定的臺灣銀行分行領取。

預購數量若超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單。（圖／翻攝自央行臉書）

近年來國際銀價上漲，2025年度漲幅更是高達140%。央行發行局長鄧延達表示，銀價漲得非常兇，銅價也有調整，金價更是經常破歷史新高，本次套幣調價也是迫不得已，但因其為服務民眾，央行不以此賺錢，價格也不能訂得太低，避免有套利空間。

更多三立新聞網報導

男腹脹、易累確診「癌王」！拖半年慘了 醫示警：60天大2倍

尾牙辦在何時最好？上班族喊「1時段」最讚 過來人揭密：假日很崩潰

砧板別掛牆上！譚敦慈揭「1招」除霉：用熱水洗恐更髒

名字中1字就賺到！小人國點名「22字免費玩」 親友享490元優惠

