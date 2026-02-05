史上最貴米酒！偷竊累犯「又手癢」連偷3瓶米酒 賠償無用代價曝光

記者林意筑／南投報導

男子偷竊3瓶米酒遭判拘役40日。（示意圖／資料照）

南投有一名偷竊慣犯，近年來犯下多起竊盜案件，2022年時才剛執行完1案竊盜案，但他卻不知悔改，去（2025）年3月時又前往某超商行竊，分3次各偷走1瓶紅標米酒，直到店長盤點時發現庫存數量短缺才報警，事後雖男子坦承並支付酒錢135元，但因他是累犯，再度遭判處拘役40日，若易科罰金折合4萬元。

據了解，王姓男子去年3月19日時，分別時上午8時58分許、中午12時23分許及下午1時52分許前往埔里某超商，趁店員不注意時竊取特級紅標純米酒共3瓶，直到曾姓店長盤點店內庫存時發現有短少，經調閱店內監視器，才發現有竊嫌連續偷了3瓶米酒。

廣告 廣告

經警方調查，確認竊嫌就是王男，後續通知他到案說明仍不見人，警方依據店長提供的監視畫面及路口相關監視影像，將其函送南投地檢署偵辦，警方後來找到王男，他也承認偷了3瓶特級紅標米酒，並給付便利商店135元。

法官審理時，發現王男2022年2月4日才因竊盜案執行徒刑完畢，卻於去年3月又再度犯下竊盜案，且先前更有多次竊盜前科，儘管他後續有支付3瓶米酒的錢給店家，填補店家損失，但仍未與被害人和解賠償。南投地院審酌他有二專畢業學歷、家境不佳，因此以竊盜罪名判拘役40日，若易科罰金折合4萬元。

更多三立新聞網報導

台中男大鬧逢甲夜市！暴走嗆「找你麻煩」竟是看魔術鬧烏龍 慘遭警壓制

台中都會公園草叢怪怪的⋯撥開驚見白骨！家屬認屍崩潰：去年就失聯了

防疫破口！惡業者「走私中國假疫苗」以清潔劑瓶闖關 1886瓶全遭攔截

追雪注意！合歡山公路「恐降雪結冰」今17時起將封閉：車只出不進

