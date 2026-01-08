史上最貴股王上漲無極限 信驊盤中衝上7825元再創天價

信驊董事長林鴻明看好公司今年表現。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕台股史上最貴股王信驊(5274)去年營收再創新高，信驊董事長林鴻明看好今年成長持續強勁，信驊今日盤中股價強漲，一度大漲6.02%，以7825元再創掛牌新天價，再度刷新台股股王最高價紀錄。

信驊董事長林鴻明看好AI需求相當強勁，於日前法說會上修今年首季財測，帶動各大外資對後市抱持樂觀態度，紛紛上修目標價，信驊預估今年首季營收約26-27億元，年增25-30%，再創單季新高，毛利率介於66.5-67.5%之間，但BT載板供應吃緊，略為影響成長動能。

此外，今年第二季訂單能見度也漸提高，不僅是AI伺服器或是一般伺服器，出貨年增率皆有機會呈現雙位數成長，目前信驊已成功打入輝達新世代Vera Rubin平台，旗下AST 2700晶片樣品已經出貨，量產版本今年首季即可問世。

