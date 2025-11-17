史上最貴跳槽？ 前台積電V姊李文如「拋掉 3800 萬」限制股！轉戰輝達

財經中心／師瑞德報導

李文如離開台積電、失去3,800萬元限制股權，只為轉戰輝達出任全球企業級銷售副總裁，掌管台灣業務。她曾任Google、蘋果、高通採購高層，2024年升任台積電最年輕副總，如今沉潛四個月後重返戰場，揭開半導體人才流動最新章。輝達與台積電合作密切，業界看好未來協同效應。（圖／資料照片）

台積電前資材管理副總李文如動向塵埃落定，業界盛傳她將於本週正式加入輝達（NVIDIA），接掌企業級客戶業務，擔任WWFO（Worldwide Field Operations）副總裁，並負責輝達在台灣市場的整體銷售布局，引發半導體圈關注。

最年輕副總離職轉戰AI巨頭

李文如今年7月中旬從台積電請辭離職，當時正值輝達台灣區總經理邱麗孟退休，也引發她將接手總經理的市場猜測。不過據最新消息指出，李將進入的職務為WWFO副總裁，與原先在台積電的採購職責屬於不同領域。

值得注意的是，輝達與台積電長年為合作夥伴關係，尤其在AI晶片代工領域關係緊密，非競爭對手角色使得外界認為即使李文如簽有競業禁止條款，實際限制應不大。

曾主掌上兆採購規模 業界暱稱「V姊」

李文如過去曾在Google、蘋果、與高通等國際大廠歷練，具備豐富的全球供應鏈整合能力。她於2022年加入台積電，起初擔任資材管理資深處長，2024年8月被董事會核定升任副總經理，成為台積電史上最年輕的副總之一，負責年採購金額逾兆元的供應鏈要務。

憑藉其在跨國科技公司累積的經驗，加上在供應鏈界的聲望，業界不少人稱她為「V姊」，是少數具有指標性影響力的女性高階主管之一。

離職代價不小 限制股權損失超3,800萬

據了解，李文如離職後的隔日（7月14日），台積電即公告收回33張限制員工權利新股（RSU），理由為「未達既得條件」。市場普遍推測此人即為李文如。若以當時股價每股1,155元計算，損失市值高達約新台幣3,811萬元。

在台積電任職期間，李文如推動綠色供應鏈管理，將供應商減碳成果與永續承諾納入採購評估條件，強調打造具備長期競爭力的ESG合作網絡。她曾在官方頻道表示，未來供應鏈的發展將與減碳與淨零目標緊密掛鉤。

新職挑戰曝光 主責B2B銷售業務

據悉，李文如在輝達的新角色將屬於企業級客戶業務核心，即WWFO部門副總裁，不僅將主導台灣銷售策略，也將參與區域性商務合作與關鍵客戶拓展。

有業界人士表示，台灣作為輝達亞洲供應鏈的重要節點，李文如的加入可望進一步強化企業端業務動能，也象徵輝達將持續深化本地化經營策略。

黃仁勳早已鋪路？外界臆測延攬早有布局

傳出輝達執行長黃仁勳今年來台期間，已私下與台積電高層溝通延攬李文如一事，傳遞「尊重與合作」訊號。雖無官方說明，但相關消息在業界早已傳開。

