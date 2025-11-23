史上最貴鐵達尼號文物！18K金懷錶破7千萬拍出 背後故事藏洋蔥

斯特勞斯的懷錶以創紀錄的178萬英鎊（約新台幣7200萬元）高價拍出，成為有史以來最昂貴的鐵達尼號文物。（圖／翻攝自臉書，Titanic Museum Attraction）

美籍企業家伊西多・斯特勞斯（Isidor Straus）於1912年和妻子一起搭乘鐵達尼號，不幸遭遇船難，雙雙罹難。斯特勞斯的遺體被尋獲時，身上帶了1只18K金的Jules Jurgensen懷錶。該懷錶近日在拍賣會上以創紀錄的178萬英鎊（約新台幣7200萬元）高價拍出，成為有史以來最昂貴的鐵達尼號文物。

BBC報導，斯特勞斯是美籍企業家、政治人物，也是紐約梅西百貨（Macy’s）的共同擁有者。他與妻子艾達（Ida）在1912年4月14日，隨鐵達尼號從南安普敦前往紐約途中遭遇撞冰山事故，最終不幸罹難。據歷史記載，沉船當晚艾達曾獲安排登上救生艇，但她拒絕與結縭41年的丈夫分離，選擇陪伴他走向最後一刻，被視為鐵達尼號上最動人的愛情見證。

廣告 廣告

斯特勞斯的遺體於事故後數日被打撈，身上物品包括這只18K金的Jules Jurgensen懷錶。該懷錶被視為艾達於1888年贈予丈夫的43歲生日禮物，錶面刻有其姓名縮寫，並在沉船後停留在凌晨2時20分，也就是鐵達尼號完全沉沒的瞬間。懷錶被家屬珍藏世代，並由曾孫肯尼斯（Kenneth Hollister Straus）修復後保存至今。

此次拍賣於英國威爾特郡的Henry Aldridge and Son拍賣行舉行，吸引眾多鐵達尼號收藏家角逐。拍賣師奧爾德里奇（Andrew Aldridge）表示，此項交易刷新全球同類紀錄，顯示外界對鐵達尼號事件的熱情從未減退。他說，「每位乘客與船員都有自己的故事，而這些故事在113年後透過遺留物再次被記住。斯特勞斯夫婦象徵至死不渝的愛情，這次破紀錄的成交價也反映人們對他們的敬意。」

除了斯特勞斯的懷錶，艾達曾在船上使用鐵達尼號信紙書寫的親筆信，也在拍賣會上以10萬英鎊（約新台幣410萬元）成交；一份鐵達尼號乘客名單以10.4萬英鎊（約新台幣427萬元）售出。

此外，救援船「卡帕西亞號」（RMS Carpathia）船員因救援生還者獲頒的金質獎章，則拍出8.6萬英鎊（約新台幣353萬元）。整場鐵達尼號相關拍賣總金額高達300萬英鎊（約新台幣1.2億元）。值得一提的是，去年卡帕西亞號船長獲贈的另只金懷錶以156萬英鎊（約新台幣6407萬元）成交，一度創下紀錄，如今已被此次拍賣刷新。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

今年流感疫苗打氣旺！ 林氏璧：大S讓全台驚覺「原來流感會死人」

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」