即時中心／連國程報導

台灣銀行推出史上最貴套幣仍擋不住買氣！不僅今（29）日凌晨1時許就有民眾來排隊，上午9時開賣後，10時59分就銷售一空，台銀呼籲民眾不要再來排隊，以免白跑一趟。

馬年套幣大漲36% 官網5萬套配售額早搶空

台銀今日臨櫃販售4萬套「丙午馬年套幣」，每套要價2450元，比去年大漲36%，大批郵幣迷仍爭相購買，不僅官網上5萬套配售額早已被搶光，還傳出超額認購超過1萬套，今日各地指定販售處更是湧現排隊人潮。

廣告 廣告

快新聞／史上最貴馬年套幣買氣旺！臨櫃開賣不到2小時搶購一空

馬年套幣開賣！台銀一早現排隊人龍。（圖／民視新聞）









民眾凌晨1時攜板凳卡位！排隊人龍綿延數十公尺



今日凌晨1時許，就有民眾帶著板凳到重慶南路的台銀總行卡位，排隊人龍自上午起延伸至博愛路，警方派員到場維持秩序，購買動線相當順暢，平均只要等40秒就可以買到一套。馬年生肖套幣包含銀幣及銅合金幣，銀幣正面以局部鍍金的馬圖樣為主題，背面首度以台北101跨年煙火為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的繡球花。

原文出處：快新聞／史上最貴馬年套幣買氣旺！臨櫃開賣不到2小時搶購一空

更多民視新聞報導

北捷行動電源禁令「急轉彎」 官方再出面道歉滅火稱「溝通落差」

史上最貴! 馬年紀念套幣1/29台銀開賣 網路預購遭瘋搶

蹲101窗台拍霍諾德遭公審！當事人道歉還原始末 網友送暖「超Q同框照」

