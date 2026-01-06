史上最貴！ 央行馬年套幣 「漲近3成」衝到2450元
台北市 / 綜合報導
中央銀行正式亮相第三輪生肖系列、第十套「馬年生肖紀念套幣」；但今年想要入手口得多花些新台幣，每套售價來到2千450元，比去年大漲了650元，創下歷年最高紀錄。央行坦言，因國際銀價狂飆，不得不反映成本，如果銀價有下跌，明年紀念套幣，售價有往下調的空間。
從紙盒中拿出套幣，鎂光燈喀擦喀擦閃不停，馬年生肖紀念幣正式亮相，銀幣正面以駿馬奔騰為主題，展現無所畏懼勇往直前的精神。背面則是台北101跨年煙火，象徵更美好的台灣未來，而銅合金幣正面圖案，呈現馬匹的起腳英姿，背面則幸福美滿，團聚圓滿的意涵，套幣細緻精美。不過今年想要收藏的民眾，恐怕得再多掏些新台幣。
央行發行局局長鄧延達：「上次是1900(新台幣)，這次調到2450(新台幣)，那我們也是迫不得已。」
相較於去年發行的蛇年紀念幣，大漲了550元創下歷史新高，歷史次高在十多年前，民國101年龍年紀念幣賣2千元，102年蛇年回調到1800元，而103年也是上一輪馬年也是1800元，114年蛇年紀念幣1900元，這次的漲幅跟去年相比，漲了將近三成。
不過收藏家預測，還是會很搶手，郵幣鈔票鑑定收藏家吳阿德：「白金跟黃金，都是大漲的關係，所以應該會比較熱銷，因為外面白銀，現在已經買不怎麼到了。」銀價到底有多飆，2021年1月1日每盎司，約26.40美元，到今年1月1日每盎司，來到71.59美元，大漲超過170%。
第一金投顧董事長黃詣庭：「AI的需求強勁之下的話，就帶動了對於白銀的一個，工業用的基本需求，那同一時間就是，白銀的一個供給擴張，其實相對起來，是有它困難度存在，那這也推升了國際銀價。」
央行表示如果銀價有下跌，明年的套幣售價，會向下調整，而今年紀念套幣發行9萬套，相較去年多1萬套，去年銷售量是97%，今年會不會比去年好，還得再觀察。
更多華視新聞報導
央行「馬年紀念套幣」亮相！每套2450元 今起開放預購
12強紀念幣有望發行？ 央行正面回應：適時報政院核定
央行：下架詐騙訊息66件 多為販賣偽鈔、紀念幣
其他人也在看
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 107
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 19
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 15
外資狂喊「華邦電、力積電目標價再翻天」！台積電創天價後資金急轉彎？記憶體族群全面暴走
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在上周五（2日）以氣勢如虹之姿迎接開紅盤，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高。權王台積...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
AI伺服器需求旺＋HBM供貨吃緊！「記憶體封測大廠」飆漲停股價連4漲 攜手友達同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場漲755.23點，收30,105.04點，漲幅2.57%。受惠AI伺服器需求湧現，HBM供貨持續吃緊下，點火封測族...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
化工題材行情旺！「這檔」打入台積電CoWoS供應鏈領「3檔」漲停鎖死 中華化、勝一也吃香
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數在台積電（2330）領頭下，盤中一度飆上30,339.32點，暴漲超過980點。而受惠於盤面行情旺，再加上晶圓...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 91
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元天價，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
投資人無感的3萬點？逾70％個股下跌
費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電（2330）美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
繞道買台積？ 00981A納入0050、0052 網驚：被扒2次
台積電日前創下1695元的新天價，台股隨之站上3萬點大關，多檔台股ETF也攻上新高價，不過有眼尖的網友發現，統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A），除了直接持有台積電外，還買進元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），令網友們不解「這樣管理費不就被抽兩次？」。對此，「不敗教主」陳重銘解答，這是因為00981A單一持股不能超過10%，0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 5
準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢
回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
台股週報／台股指數創高族群卻失衡 老手開始嗅到不安氣氛！
台股上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
台股收盤30105點創新高 成交值史上次高 台積電收1670元新天價
台積電今天（5日）盤中大漲110元，攻上1695元，再創新天價，領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股衝上3萬點，盤中漲989.51點至30339.32點，創歷史新高；終場加權指數收30105.04點，大漲755.23點，創史上新高，成交值新台幣7658.07億元，創台股史上次大量，並首次站穩3萬點關卡。台積電終場收1670元，漲85元，創收盤新高價。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 240
這處置股「11天噴漲69.6%」不怕關 南亞科、力積電等5檔記憶體同列18檔注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導證交所上週五（2日）公布18檔注意股。工具機廠恩德（1528）、連接器廠詮欣（6205）、連接器廠鴻碩（3092）從上週五起便打入...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最猛飆股全在這 它早就先卡位PCB、記憶體！
AI 的熱潮由雲端中心擴展至邊緣運算終端，記憶體產業正面臨供需失衡。回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言