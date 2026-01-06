史上最貴！ 央行馬年套幣 「漲近3成」衝到2450元

台北市 / 綜合報導

中央銀行正式亮相第三輪生肖系列、第十套「馬年生肖紀念套幣」；但今年想要入手口得多花些新台幣，每套售價來到2千450元，比去年大漲了650元，創下歷年最高紀錄。央行坦言，因國際銀價狂飆，不得不反映成本，如果銀價有下跌，明年紀念套幣，售價有往下調的空間。

從紙盒中拿出套幣，鎂光燈喀擦喀擦閃不停，馬年生肖紀念幣正式亮相，銀幣正面以駿馬奔騰為主題，展現無所畏懼勇往直前的精神。背面則是台北101跨年煙火，象徵更美好的台灣未來，而銅合金幣正面圖案，呈現馬匹的起腳英姿，背面則幸福美滿，團聚圓滿的意涵，套幣細緻精美。不過今年想要收藏的民眾，恐怕得再多掏些新台幣。

央行發行局局長鄧延達：「上次是1900(新台幣)，這次調到2450(新台幣)，那我們也是迫不得已。」

相較於去年發行的蛇年紀念幣，大漲了550元創下歷史新高，歷史次高在十多年前，民國101年龍年紀念幣賣2千元，102年蛇年回調到1800元，而103年也是上一輪馬年也是1800元，114年蛇年紀念幣1900元，這次的漲幅跟去年相比，漲了將近三成。

不過收藏家預測，還是會很搶手，郵幣鈔票鑑定收藏家吳阿德：「白金跟黃金，都是大漲的關係，所以應該會比較熱銷，因為外面白銀，現在已經買不怎麼到了。」銀價到底有多飆，2021年1月1日每盎司，約26.40美元，到今年1月1日每盎司，來到71.59美元，大漲超過170%。

第一金投顧董事長黃詣庭：「AI的需求強勁之下的話，就帶動了對於白銀的一個，工業用的基本需求，那同一時間就是，白銀的一個供給擴張，其實相對起來，是有它困難度存在，那這也推升了國際銀價。」

央行表示如果銀價有下跌，明年的套幣售價，會向下調整，而今年紀念套幣發行9萬套，相較去年多1萬套，去年銷售量是97%，今年會不會比去年好，還得再觀察。

