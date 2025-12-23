史上最貴一泡尿？海底撈小便事件 家長被判賠220萬

發生在2月23日、受到廣大民眾關注的「海底撈小便案」近日做出判決，上海市黃浦區人民法院判令兩名未成年人及其監護人向海底撈公司公開賠禮道歉，監護人賠償海底撈公司經濟損失220萬元人民幣(約31萬美元)。不少網友調侃，這是「史上最貴一泡尿」，還有人說，「父母不管小孩，社會會幫你管」。

事發當天，17歲的小唐為迎接遠道而來的2個朋友，約上好友小吳一同聚會。凌晨1點多，幾人來到上海海底撈外灘店吃夜宵，幾人圍著火鍋玩起了「真心話大冒險」。小唐為追求刺激，竟突然站上餐桌，往沸騰的火鍋裡小便。這一幕遭小吳以手機記錄下，他並跟著如法炮製。

2月27日，小吳將小便影片發布至朋友圈，「海底撈火鍋裡小便」迅速擴散至網路，直接導致消費者對海底撈食品安全產生恐慌，多地門市遭遇退訂潮、客流斷崖式下跌，品牌口碑嚴重受損。

為消除負面影響，海底撈上海公司更換門店全部餐具、對門店進行消毒，並對2月24日至3月8日期間，在涉事門店堂食顧客的4109單消費全額退還餐費，並按消費金額的十倍給予補償。

海底撈總公司與海底撈上海公司認為，小唐、小吳兩名未成年人及其監護人應在媒體上公開賠禮道歉，並賠償餐具損耗費與清洗消毒費15萬元、經營損失與商譽損失2300萬元，以及維權開支等10萬餘元。

法院審理關於賠償金額部分，涉事門市全店餐具更換及深度消毒費用造成直接損失13萬元；事件導致的客流量銳減、品牌聲譽受損等無形損失200萬元，另外還有訴訟調查等必要開支7萬元，加總共220萬元。

對此，網友辛辣點評，「慣子如殺子，220萬元是社會代收的教育補課費」、「父母不管小孩，社會會幫你管」，還有人調侃，「史上最貴一泡尿」、「以後每尿一次都會想一次」。

