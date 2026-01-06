史上最貴！馬年套幣售價2450元 今起預購

▲中央銀行宣布「馬年生肖紀念套幣」，今（6）日起開放預購，1月29日再開放臨櫃購買，全部限量9萬套，售價則調漲每套2450元，也是央行發行以來最貴的一套生肖套幣。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 再一個月就要迎接農曆新年到來，中央銀行今（6）日宣布，委請台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第10套「丙午馬年生肖紀念套幣」，限量9萬套，今日上午10時起開放「網路預購」，每人最多可申購5套，至1月12日止，1月29日再開放台銀臨櫃購買，每人每次限購2套。不過，由於銀價飆漲，馬年套幣售價漲550元、漲幅近3成，每套2450元。

▲中央銀行宣布，委託台銀發售的「丙午馬年生肖紀念套幣」，今（6）日起開放預購，1月29日再開放臨櫃購買，全部限量9萬套，售價則調漲每套2450元。（圖／記者顏真真攝）

央行發行局長鄧延達表示，這次馬年套幣採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各1枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」，包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

至於銷售方式及時間，這次採「網路預購」及「臨櫃銷售」2種方式，民眾自今日上午10時起至1月12日止可上網預購，或等到1月29日起，前往台銀各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

今年馬年套幣限量9萬套，「網路預購」配售5萬套，每人限申購1次，每人最多可申購5套，預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日下午2時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日下午3時30分止，逾期未繳款者視同放棄，而完成繳款者，可於1月29日起1個月內赴預購時選定的台銀分行領取。另外，「臨櫃銷售」配售有4萬套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

不過，由於銀價飆漲，馬年套幣售價每套漲到2450元，比蛇年1900元貴了550元，漲幅近3成。由於過去央行生肖套幣最貴每套是2000元，這次因銀價、銅價上漲，馬年套幣售價調漲至2450元也創新高。

鄧延達表示，這次調到2450「迫不得已」，主要是銀價飆漲太高，但央行發行生肖套幣是服務民眾，不是在賺錢，銀料材質的市場價值，如果高於套幣售價的話，會產生套利空間，也非央行所樂見。

